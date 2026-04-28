Увольнение по собственному желанию последним днем ​​отпуска: разрешает ли закон

23:30, 28 апреля 2026
Работник может уволиться по собственному желанию последним днем ​​отпуска, если вместе с заявлением об увольнении подаст заявление на неиспользованный отпуск, при этом датой увольнения будет считаться его завершение.
Федерация профсоюзов разъясняет, может ли работник уволиться по собственному желанию в последний день отпуска.

Отмечается, что в соответствии с частью первой статьи 3 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» по желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должна быть предоставлена неиспользованная отпуск с последующим увольнением.

Таким образом, работник может одновременно с заявлением об увольнении по собственному желанию подать заявление о предоставлении ему неиспользованного отпуска или его части.

При этом при таких условиях днем увольнения будет считаться последний день отпуска, даже если он выходит за пределы установленного двухнедельного срока предупреждения о предстоящем увольнении.

Однако, если работник захочет вернуться на работу, он имеет такое право при условии отзыва заявления об увольнении в соответствии с частью первой статьи 38 Кодекса законов о труде Украины в течение срока предупреждения — двух недель.

Если этот срок истёк и работник не отозвал поданное заявление, он считается уволившимся и теряет право на возвращение к работе после окончания отпуска.

