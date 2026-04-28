Україна запросила компанії США відновлювати газову інфраструктуру

20:07, 28 квітня 2026
Юлія Свириденко підкреслила, що частина таких проєктів уже перебуває на розгляді Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч із Міністром енергетики США Крісом Райтом під час Саміту Ініціативи Тримор’я, який відбувається у Дубровнику, Хорватія.

Вона зазначила, що поінформували американських партнерів про перебудову енергосистеми та підготовку до періоду пікового споживання електроенергії влітку.

«Плани стійкості регіонів, які зараз активно реалізуємо, враховують уроки масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру минулої зими. Окремо обговорили необхідність захисту об’єктів водопостачання та водовідведення з огляду на спроби агресора їх уражати.

Для нас важливо, щоб Україна та США розвивали співпрацю в енергетичній сфері, зокрема через спільні проєкти з державною групою «Нафтогаз». Запрошуємо американські компанії до співпраці у відновленні газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих обстрілів, а також до налагодження довгострокового співробітництва з метою модернізації та заміни застарілого обладнання», - сказала вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що частина таких проєктів уже перебуває на розгляді Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), який невдовзі відзначатиме річницю створення.

«Розраховуємо на співпрацю з EXIM Bank для підтримки реалізації ключових енергетичних проєктів і посилення енергетичної стійкості України.

Обговорили ситуацію на глобальному паливному ринку, зокрема з огляду на ситуацію в Ормузькій протоці. Запросила Кріса Райта відвідати Україну», - додала вона.

