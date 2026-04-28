Украина пригласила компании США восстанавливать газовую инфраструктуру

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с министром энергетики США Крисом Райтом во время Саммита Инициативы Трех морей, который проходит в Дубровнике, Хорватия.

Она отметила, что проинформировали американских партнеров о перестройке энергосистемы и подготовке к периоду пикового потребления электроэнергии летом.

«Планы устойчивости регионов, которые сейчас активно реализуем, учитывают уроки массированных атак России на энергетическую инфраструктуру прошлой зимой. Отдельно обсудили необходимость защиты объектов водоснабжения и водоотведения с учетом попыток агрессора их поражать.

Для нас важно, чтобы Украина и США развивали сотрудничество в энергетической сфере, в частности через совместные проекты с государственной группой «Нафтогаз». Приглашаем американские компании к сотрудничеству в восстановлении газовой инфраструктуры, поврежденной в результате массированных обстрелов, а также к налаживанию долгосрочного сотрудничества с целью модернизации и замены устаревшего оборудования», — сказала она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что часть таких проектов уже находится на рассмотрении Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF), который вскоре будет отмечать годовщину создания.

«Рассчитываем на сотрудничество с EXIM Bank для поддержки реализации ключевых энергетических проектов и усиления энергетической устойчивости Украины. Обсудили ситуацию на глобальном топливном рынке, в частности с учетом ситуации в Ормузском проливе. Пригласила Криса Райта посетить Украину», — добавила она.

