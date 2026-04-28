  1. В Украине

Украина пригласила компании США восстанавливать газовую инфраструктуру

20:07, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с министром энергетики США Крисом Райтом во время Саммита Инициативы Трех морей, который проходит в Дубровнике, Хорватия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она отметила, что проинформировали американских партнеров о перестройке энергосистемы и подготовке к периоду пикового потребления электроэнергии летом.

«Планы устойчивости регионов, которые сейчас активно реализуем, учитывают уроки массированных атак России на энергетическую инфраструктуру прошлой зимой. Отдельно обсудили необходимость защиты объектов водоснабжения и водоотведения с учетом попыток агрессора их поражать.

Для нас важно, чтобы Украина и США развивали сотрудничество в энергетической сфере, в частности через совместные проекты с государственной группой «Нафтогаз». Приглашаем американские компании к сотрудничеству в восстановлении газовой инфраструктуры, поврежденной в результате массированных обстрелов, а также к налаживанию долгосрочного сотрудничества с целью модернизации и замены устаревшего оборудования», — сказала она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что часть таких проектов уже находится на рассмотрении Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF), который вскоре будет отмечать годовщину создания.

«Рассчитываем на сотрудничество с EXIM Bank для поддержки реализации ключевых энергетических проектов и усиления энергетической устойчивости Украины. Обсудили ситуацию на глобальном топливном рынке, в частности с учетом ситуации в Ормузском проливе. Пригласила Криса Райта посетить Украину», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Юлия Свириденко

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]