Податок на спадщину – коли доведеться заплатити 10% від вартості нерухомості

09:24, 30 квітня 2026
У ДПС пояснили порядок оподаткування спадщини, отриманої від родичів не першого чи другого ступеня спорідненості, а також строки і способи сплати податків.
У разі отримання нерухомості у спадщину від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості, дохід оподатковується на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про спадщину від вітчима або мачухи, дядька чи тітки, прадіда або прабабусі, а також двоюрідних братів і сестер, пояснили в Державній податковій службі.

Які податки потрібно сплатити

Для фізичних осіб-резидентів України встановлено такі ставки:

  • податок на доходи фізичних осіб — 5%;
  • військовий збір — 5%.

Загалом сума податкового навантаження становить 10% від оціночної вартості об’єкта спадщини.

Хто є платником податку

Платником податку є особа, яка отримує спадщину. Обов’язок зі сплати виникає з моменту набуття права власності на нерухоме майно.

Як сплатити податок

Передбачено два варіанти сплати:

До нотаріального оформлення спадщини

  • декларація про майновий стан і доходи не подається;
  • нотаріус передає до податкової інформацію про отриманий дохід і сплачений податок.

Після оформлення спадщини

  • необхідно подати річну податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним;
  • самостійно визначити суму податкових зобов’язань;
  • сплатити податок до 1 серпня.

Декларацію можна подати через електронний кабінет платника або особисто в податковому органі.

Приклад розрахунку

Якщо оціночна вартість квартири становить 1 800 000 грн, сума податків становитиме:

  • 90 000 грн податку на доходи фізичних осіб;
  • 90 000 грн військового збору.

Загальна сума до сплати — 180 000 грн.

Відповідальність за порушення

У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податків до платника застосовуються штрафи та нараховується пеня.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

