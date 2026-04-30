Податок на спадщину – коли доведеться заплатити 10% від вартості нерухомості

У ДПС пояснили порядок оподаткування спадщини, отриманої від родичів не першого чи другого ступеня спорідненості, а також строки і способи сплати податків.

У разі отримання нерухомості у спадщину від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості, дохід оподатковується на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про спадщину від вітчима або мачухи, дядька чи тітки, прадіда або прабабусі, а також двоюрідних братів і сестер, пояснили в Державній податковій службі.

Які податки потрібно сплатити

Для фізичних осіб-резидентів України встановлено такі ставки:

податок на доходи фізичних осіб — 5%;

військовий збір — 5%.

Загалом сума податкового навантаження становить 10% від оціночної вартості об’єкта спадщини.

Хто є платником податку

Платником податку є особа, яка отримує спадщину. Обов’язок зі сплати виникає з моменту набуття права власності на нерухоме майно.

Як сплатити податок

Передбачено два варіанти сплати:

До нотаріального оформлення спадщини

декларація про майновий стан і доходи не подається;

нотаріус передає до податкової інформацію про отриманий дохід і сплачений податок.

Після оформлення спадщини

необхідно подати річну податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним;

самостійно визначити суму податкових зобов’язань;

сплатити податок до 1 серпня.

Декларацію можна подати через електронний кабінет платника або особисто в податковому органі.

Приклад розрахунку

Якщо оціночна вартість квартири становить 1 800 000 грн, сума податків становитиме:

90 000 грн податку на доходи фізичних осіб;

90 000 грн військового збору.

Загальна сума до сплати — 180 000 грн.

Відповідальність за порушення

У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податків до платника застосовуються штрафи та нараховується пеня.

