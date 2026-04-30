Налог на наследство – когда придется заплатить 10% от стоимости недвижимости
В случае получения недвижимости в наследство от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства, доход облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, о наследстве от отчима или мачехи, дяди или тети, прадеда или прабабушки, а также двоюродных братьев и сестер, пояснили в Государственной налоговой службе.
Какие налоги нужно уплатить
Для физических лиц-резидентов Украины установлены следующие ставки:
- налог на доходы физических лиц — 5%;
- военный сбор — 5%.
В целом сумма налоговой нагрузки составляет 10% от оценочной стоимости объекта наследства.
Кто является плательщиком налога
Плательщиком налога является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате налога возникает с момента приобретения права собственности на недвижимое имущество.
Как уплатить налог
Предусмотрено два варианта уплаты:
До нотариального оформления наследства
- декларация об имущественном положении и доходах не подается;
- нотариус передает в налоговую информацию о полученном доходе и уплаченном налоге.
После оформления наследства
- необходимо подать годовую налоговую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным;
- самостоятельно определить сумму налоговых обязательств;
- уплатить налог до 1 августа.
Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.
Пример расчета
Если оценочная стоимость квартиры составляет 1 800 000 грн, сумма налогов составит:
- 90 000 грн налога на доходы физических лиц;
- 90 000 грн военного сбора.
Общая сумма к уплате — 180 000 грн.
Ответственность за нарушение
В случае непредставления декларации или несвоевременной уплаты налогов к плательщику применяются штрафы и начисляется пеня.
