Налог на наследство – когда придется заплатить 10% от стоимости недвижимости

09:24, 30 апреля 2026
В ГНС разъяснили порядок налогообложения наследства, полученного от родственников, не являющихся родственниками первой или второй степени родства, а также сроки и способы уплаты налогов.
В случае получения недвижимости в наследство от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства, доход облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, о наследстве от отчима или мачехи, дяди или тети, прадеда или прабабушки, а также двоюродных братьев и сестер, пояснили в Государственной налоговой службе.

Какие налоги нужно уплатить

Для физических лиц-резидентов Украины установлены следующие ставки:

  • налог на доходы физических лиц — 5%;
  • военный сбор — 5%.

В целом сумма налоговой нагрузки составляет 10% от оценочной стоимости объекта наследства.

Кто является плательщиком налога

Плательщиком налога является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате налога возникает с момента приобретения права собственности на недвижимое имущество.

Как уплатить налог

Предусмотрено два варианта уплаты:

До нотариального оформления наследства

  • декларация об имущественном положении и доходах не подается;
  • нотариус передает в налоговую информацию о полученном доходе и уплаченном налоге.

После оформления наследства

  • необходимо подать годовую налоговую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным;
  • самостоятельно определить сумму налоговых обязательств;
  • уплатить налог до 1 августа.

Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.

Пример расчета

Если оценочная стоимость квартиры составляет 1 800 000 грн, сумма налогов составит:

  • 90 000 грн налога на доходы физических лиц;
  • 90 000 грн военного сбора.

Общая сумма к уплате — 180 000 грн.

Ответственность за нарушение

В случае непредставления декларации или несвоевременной уплаты налогов к плательщику применяются штрафы и начисляется пеня.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Публичные закупки на паузе: как риски монополизации вернули закон на доработку

Депутаты отказались легализовать нормы, которые могли ограничить конкуренцию.

БП ВС выявила создание искусственных препятствий со стороны ВСП в деле судьи, право на отставку которого было проигнорировано

Верховный Суд признал необоснованным требование проходить квалификационное оценивание для судей, которые уже официально заявили о намерении завершить карьеру.

