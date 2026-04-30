Налог на наследство – когда придется заплатить 10% от стоимости недвижимости

В ГНС разъяснили порядок налогообложения наследства, полученного от родственников, не являющихся родственниками первой или второй степени родства, а также сроки и способы уплаты налогов.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае получения недвижимости в наследство от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства, доход облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, о наследстве от отчима или мачехи, дяди или тети, прадеда или прабабушки, а также двоюродных братьев и сестер, пояснили в Государственной налоговой службе.

Какие налоги нужно уплатить

Для физических лиц-резидентов Украины установлены следующие ставки:

налог на доходы физических лиц — 5%;

военный сбор — 5%.

В целом сумма налоговой нагрузки составляет 10% от оценочной стоимости объекта наследства.

Кто является плательщиком налога

Плательщиком налога является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате налога возникает с момента приобретения права собственности на недвижимое имущество.

Как уплатить налог

Предусмотрено два варианта уплаты:

До нотариального оформления наследства

декларация об имущественном положении и доходах не подается;

нотариус передает в налоговую информацию о полученном доходе и уплаченном налоге.

После оформления наследства

необходимо подать годовую налоговую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным;

самостоятельно определить сумму налоговых обязательств;

уплатить налог до 1 августа.

Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.

Пример расчета

Если оценочная стоимость квартиры составляет 1 800 000 грн, сумма налогов составит:

90 000 грн налога на доходы физических лиц;

90 000 грн военного сбора.

Общая сумма к уплате — 180 000 грн.

Ответственность за нарушение

В случае непредставления декларации или несвоевременной уплаты налогов к плательщику применяются штрафы и начисляется пеня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.