  1. В Україні

Уряд продовжив фіксований тариф на світло до жовтня

17:56, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фіксована ціна 4,32 грн за кВт/год діятиме для всіх побутових споживачів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Фіксована ціна для населення

За словами очільниці уряду, тариф для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кВт/год. Це означає, що вартість електроенергії для побутових споживачів не змінюватиметься протягом продовженого періоду дії рішення.

Пільги для домогосподарств з електроопаленням

Окремо збережено підтримку для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Йдеться про будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки без підключення до газопостачання або систем централізованого чи автономного теплопостачання.

Для таких споживачів у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2 000 кВт/год на місяць. У разі перевищення цього обсягу застосовуватиметься стандартна ціна — 4,32 грн за кВт/год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України енергетика електроенергія

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]