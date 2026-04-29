Уряд продовжив фіксований тариф на світло до жовтня

Уряд продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Фіксована ціна для населення

За словами очільниці уряду, тариф для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кВт/год. Це означає, що вартість електроенергії для побутових споживачів не змінюватиметься протягом продовженого періоду дії рішення.

Пільги для домогосподарств з електроопаленням

Окремо збережено підтримку для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Йдеться про будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки без підключення до газопостачання або систем централізованого чи автономного теплопостачання.

Для таких споживачів у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2 000 кВт/год на місяць. У разі перевищення цього обсягу застосовуватиметься стандартна ціна — 4,32 грн за кВт/год.

