Правительство продлило действие фиксированного тарифа на электроэнергию до октября

Фиксированная цена в 4,32 грн за кВт·ч будет действовать для всех бытовых потребителей.

Правительство продлило действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Фиксированная цена для населения

По словам главы правительства, тариф для населения останется на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Это означает, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не будет меняться в течение продленного периода действия решения.

Льготы для домохозяйств с электроотоплением

Отдельно сохранена поддержка для домохозяйств, которые используют электроэнергию в качестве основного источника отопления. Речь идет о домах и квартирах с электроотоплением, а также многоквартирных домах без подключения к газоснабжению или системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Для таких потребителей в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт/ч при условии потребления до 2 000 кВт/ч в месяц. В случае превышения этого объема будет применяться стандартная цена — 4,32 грн за кВт/ч.

