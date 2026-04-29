Нацкешбек на пальне продовжили до 31 травня, але суму компенсації скоротили – нові умови програми
Кабінет Міністрів України продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення ухвалили з урахуванням високого рівня цін на пальне та стабільного попиту серед громадян. Про це повідомили в Міністерстві економіки.
З 1 травня максимальний розмір щомісячної компенсації становитиме до 500 гривень на одного користувача. Нагадаємо, що раніше максимальна сума кешбеку на пальне на людину становила 1000 грн на місяць. У відомстві зазначають, що такий підхід відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти охоплення програми без втрати адресності.
Понад 2 млн користувачів уже отримали виплати
Від початку запуску програми 20 березня кешбек на пальне вже отримали понад 2 мільйони українців. За даними міністерства, переважна більшість учасників — 91% — це власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.
Програма орієнтована на часткову компенсацію витрат на пальне, які залишаються відчутними для домогосподарств.
Розмір компенсації залежить від виду пального
У межах програми передбачено часткове повернення коштів залежно від типу пального:
- 15% — на дизельне пальне,
- 10% — на бензин,
- 5% — на автогаз.
За розрахунками, це дозволяє зменшити витрати приблизно від 2 до 13 гривень на літрі.
Підключено понад 200 операторів АЗС
До програми вже долучилися 219 операторів автозаправних станцій, включно з національними мережами та локальними АЗС. Це забезпечує можливість користуватися кешбеком майже по всій території України. Перелік доступних заправок розміщено на порталі «Національний кешбек».
Як працює «Національний кешбек»
Кешбек на пальне є частиною державної програми «Національний кешбек», яка вже має понад 4,8 млн активних користувачів.
У межах програми передбачено:
- 15% — компенсація за більшість непродовольчих товарів та окремі продовольчі категорії,
- 5% — на продукти харчування, аптечні товари та товари для саду і городу.
Виплати нараховуються лише за умови безготівкової оплати.
Отримані кошти можна використовувати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі ліків, книжок, товарів українського виробництва або на благодійність, зокрема підтримку Сил оборони.
Як долучитися до програми
Щоб стати учасником «Національного кешбеку», потрібно:
- Відкрити картку для виплат у банку-партнері.
- Надати дозвіл банку на передачу даних про транзакції в магазинах-учасниках програми.
- Встановити або оновити застосунок «Дія» та в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат.
