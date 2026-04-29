  1. В Україні

Нацкешбек на пальне продовжили до 31 травня, але суму компенсації скоротили – нові умови програми

20:17, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Максимальна компенсація становитиме до 500 грн на місяць.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення ухвалили з урахуванням високого рівня цін на пальне та стабільного попиту серед громадян. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

З 1 травня максимальний розмір щомісячної компенсації становитиме до 500 гривень на одного користувача. Нагадаємо, що раніше максимальна сума кешбеку на пальне на людину становила 1000 грн на місяць. У відомстві зазначають, що такий підхід відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти охоплення програми без втрати адресності.

Понад 2 млн користувачів уже отримали виплати

Від початку запуску програми 20 березня кешбек на пальне вже отримали понад 2 мільйони українців. За даними міністерства, переважна більшість учасників — 91% — це власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Програма орієнтована на часткову компенсацію витрат на пальне, які залишаються відчутними для домогосподарств.

Розмір компенсації залежить від виду пального

У межах програми передбачено часткове повернення коштів залежно від типу пального:

  • 15% — на дизельне пальне,
  • 10% — на бензин,
  • 5% — на автогаз.

За розрахунками, це дозволяє зменшити витрати приблизно від 2 до 13 гривень на літрі.

Підключено понад 200 операторів АЗС

До програми вже долучилися 219 операторів автозаправних станцій, включно з національними мережами та локальними АЗС. Це забезпечує можливість користуватися кешбеком майже по всій території України. Перелік доступних заправок розміщено на порталі «Національний кешбек».

Як працює «Національний кешбек»

Кешбек на пальне є частиною державної програми «Національний кешбек», яка вже має понад 4,8 млн активних користувачів.

У межах програми передбачено:

  • 15% — компенсація за більшість непродовольчих товарів та окремі продовольчі категорії,
  • 5% — на продукти харчування, аптечні товари та товари для саду і городу.

Виплати нараховуються лише за умови безготівкової оплати.

Отримані кошти можна використовувати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі ліків, книжок, товарів українського виробництва або на благодійність, зокрема підтримку Сил оборони.

Як долучитися до програми

Щоб стати учасником «Національного кешбеку», потрібно:

  1. Відкрити картку для виплат у банку-партнері.
  2. Надати дозвіл банку на передачу даних про транзакції в магазинах-учасниках програми.
  3. Встановити або оновити застосунок «Дія» та в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна компенсація Дія кешбек

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВП ВС виявила створення штучних перешкод з боку ВРП у справі судді, право на відставку якого було проігноровано

Верховний Суд визнав необґрунтованою вимогу проходити кваліфікаційне оцінювання для суддів, які вже офіційно заявили про намір завершити кар'єру.

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]