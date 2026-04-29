Нацкешбек на пальне продовжили до 31 травня, але суму компенсації скоротили – нові умови програми

Кабінет Міністрів України продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення ухвалили з урахуванням високого рівня цін на пальне та стабільного попиту серед громадян. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

З 1 травня максимальний розмір щомісячної компенсації становитиме до 500 гривень на одного користувача. Нагадаємо, що раніше максимальна сума кешбеку на пальне на людину становила 1000 грн на місяць. У відомстві зазначають, що такий підхід відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти охоплення програми без втрати адресності.

Понад 2 млн користувачів уже отримали виплати

Від початку запуску програми 20 березня кешбек на пальне вже отримали понад 2 мільйони українців. За даними міністерства, переважна більшість учасників — 91% — це власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Програма орієнтована на часткову компенсацію витрат на пальне, які залишаються відчутними для домогосподарств.

Розмір компенсації залежить від виду пального

У межах програми передбачено часткове повернення коштів залежно від типу пального:

15% — на дизельне пальне,

10% — на бензин,

5% — на автогаз.

За розрахунками, це дозволяє зменшити витрати приблизно від 2 до 13 гривень на літрі.

Підключено понад 200 операторів АЗС

До програми вже долучилися 219 операторів автозаправних станцій, включно з національними мережами та локальними АЗС. Це забезпечує можливість користуватися кешбеком майже по всій території України. Перелік доступних заправок розміщено на порталі «Національний кешбек».

Як працює «Національний кешбек»

Кешбек на пальне є частиною державної програми «Національний кешбек», яка вже має понад 4,8 млн активних користувачів.

У межах програми передбачено:

15% — компенсація за більшість непродовольчих товарів та окремі продовольчі категорії,

5% — на продукти харчування, аптечні товари та товари для саду і городу.

Виплати нараховуються лише за умови безготівкової оплати.

Отримані кошти можна використовувати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі ліків, книжок, товарів українського виробництва або на благодійність, зокрема підтримку Сил оборони.

Як долучитися до програми

Щоб стати учасником «Національного кешбеку», потрібно:

Відкрити картку для виплат у банку-партнері. Надати дозвіл банку на передачу даних про транзакції в магазинах-учасниках програми. Встановити або оновити застосунок «Дія» та в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат.

