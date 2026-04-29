  1. В Украине

Национальный кэшбэк на топливо продлили до 31 мая, но сумму компенсации сократили — новые условия программы

20:17, 29 апреля 2026
Максимальная компенсация составит до 500 грн в месяц.
Кабинет Министров Украины продлил действие программы кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года. Решение принято с учетом высокого уровня цен на топливо и стабильного спроса среди граждан. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

С 1 мая максимальный размер ежемесячной компенсации составит до 500 гривен на одного пользователя. Напомним, что ранее максимальная сумма кэшбэка на топливо на человека составляла 1000 грн в месяц. В ведомстве отмечают, что такой подход соответствует фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить охват программы без потери адресности.

Более 2 млн пользователей уже получили выплаты

С момента запуска программы 20 марта кэшбэк на топливо уже получили более 2 миллионов украинцев. По данным министерства, подавляющее большинство участников — 91% — это владельцы автомобилей бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

Программа ориентирована на частичную компенсацию расходов на топливо, которые остаются ощутимыми для домохозяйств.

Размер компенсации зависит от вида топлива

В рамках программы предусмотрен частичный возврат средств в зависимости от типа топлива:

  • 15% — на дизельное топливо,
  • 10% — на бензин,
  • 5% — на автогаз.

По расчетам, это позволяет снизить расходы примерно от 2 до 13 гривен за литр.

Подключено более 200 операторов АЗС

К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций, включая национальные сети и локальные АЗС. Это позволяет пользоваться кэшбэком практически на всей территории Украины. Список доступных заправок размещен на портале «Национальный кэшбэк».

Как работает «Национальный кэшбэк»

Кэшбэк на топливо является частью государственной программы «Национальный кэшбэк», которая уже насчитывает более 4,8 млн активных пользователей.

В рамках программы предусмотрено:

  • 15% — компенсация за большинство непродовольственных товаров и отдельные продовольственные категории,
  • 5% — на продукты питания, аптечные товары и товары для сада и огорода.

Выплаты начисляются только при безналичной оплате.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки лекарств, книг, товаров украинского производства или на благотворительность, в частности на поддержку Сил обороны.

Как присоединиться к программе

Чтобы стать участником «Национального кэшбэка», необходимо:

  1. Открыть карту для выплат в банке-партнере.
  2. Предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях в магазинах-участниках программы.
  3. Установить или обновить приложение «Дія» и в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

