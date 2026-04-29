Национальный кэшбэк на топливо продлили до 31 мая, но сумму компенсации сократили — новые условия программы

Кабинет Министров Украины продлил действие программы кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года. Решение принято с учетом высокого уровня цен на топливо и стабильного спроса среди граждан. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

С 1 мая максимальный размер ежемесячной компенсации составит до 500 гривен на одного пользователя. Напомним, что ранее максимальная сумма кэшбэка на топливо на человека составляла 1000 грн в месяц. В ведомстве отмечают, что такой подход соответствует фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить охват программы без потери адресности.

Более 2 млн пользователей уже получили выплаты

С момента запуска программы 20 марта кэшбэк на топливо уже получили более 2 миллионов украинцев. По данным министерства, подавляющее большинство участников — 91% — это владельцы автомобилей бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

Программа ориентирована на частичную компенсацию расходов на топливо, которые остаются ощутимыми для домохозяйств.

Размер компенсации зависит от вида топлива

В рамках программы предусмотрен частичный возврат средств в зависимости от типа топлива:

15% — на дизельное топливо,

10% — на бензин,

5% — на автогаз.

По расчетам, это позволяет снизить расходы примерно от 2 до 13 гривен за литр.

Подключено более 200 операторов АЗС

К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций, включая национальные сети и локальные АЗС. Это позволяет пользоваться кэшбэком практически на всей территории Украины. Список доступных заправок размещен на портале «Национальный кэшбэк».

Как работает «Национальный кэшбэк»

Кэшбэк на топливо является частью государственной программы «Национальный кэшбэк», которая уже насчитывает более 4,8 млн активных пользователей.

В рамках программы предусмотрено:

15% — компенсация за большинство непродовольственных товаров и отдельные продовольственные категории,

5% — на продукты питания, аптечные товары и товары для сада и огорода.

Выплаты начисляются только при безналичной оплате.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки лекарств, книг, товаров украинского производства или на благотворительность, в частности на поддержку Сил обороны.

Как присоединиться к программе

Чтобы стать участником «Национального кэшбэка», необходимо:

Открыть карту для выплат в банке-партнере. Предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях в магазинах-участниках программы. Установить или обновить приложение «Дія» и в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат.

