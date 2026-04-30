Військові на передовій будуть не більше, ніж два місяці: Олександр Сирський підписав наказ про ротації

Командири мають забезпечувати заміну підрозділів не пізніше двох місяців служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив про запровадження обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.

За словами Сирського, через домінування безпілотних систем на полі бою суттєво змінилася структура бойових дій. Зокрема, трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків, а також ускладнилася логістика і переміщення військ як безпосередньо на полі бою, так і між передовими та тиловими позиціями.

«З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї», – зазначив Сирський.

Відповідно до наказу, командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною. Ротація повинна здійснюватися не пізніше ніж протягом одного місяця після завершення визначеного терміну.

Також передбачено, що планування ротацій має відбуватися завчасно з урахуванням оперативної обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Документ також встановлює обов’язкові вимоги до організації служби:

проведення медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям після виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством підрозділів, які перебувають на позиціях.

Сирський наголосив, що виконання наказу перебуватиме під жорстким контролем. У разі порушень передбачена невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та військових статутів.

«Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї», – зауважив Сирський.

Нагадаємо, Міноборони ініціювало перевірки через брак продуктів у 14 ОМБр, 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО. У відомстві повідомили, що працюють над вирішенням питання спільно з Генеральним штабом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.