Военные на передовой будут находиться не более двух месяцев: Александр Сырский подписал приказ о ротации

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский сообщил о введении обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой.

По словам Сырского, из-за доминирования беспилотных систем на поле боя существенно изменилась структура боевых действий. В частности, трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков, а также усложнилась логистика и перемещение войск как непосредственно на поле боя, так и между передовыми и тыловыми позициями.

«С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае», – отметил Сырский.

Согласно приказу, командиры должны обеспечить пребывание военных на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой. Ротация должна осуществляться не позднее чем в течение одного месяца после завершения установленного срока.

Также предусмотрено, что планирование ротаций должно происходить заблаговременно с учетом оперативной обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.

Документ также устанавливает обязательные требования к организации службы:

проведение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим после выполнения боевых задач;

своевременное обеспечение боеприпасами и продовольствием подразделений, находящихся на позициях.

Сырский подчеркнул, что выполнение приказа будет находиться под жестким контролем. В случае нарушений предусмотрена неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и военными уставами.

«Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой», — отметил Сырский.

Напомним, Минобороны инициировало проверки в связи с нехваткой продуктов в 14-й ОМБр, 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр и 108-й ОБр ТрО. В ведомстве сообщили, что работают над решением этого вопроса совместно с Генеральным штабом.

