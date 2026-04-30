  1. В Україні
  2. / У світі

Україна може отримати новий формат співпраці з ЄС до вступу

11:12, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Київ може отримати ширший доступ до ринку ЄС і участь в інституціях без повноправного вступу — Politico.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Європейського Союзу працюють над пакетом короткострокових заходів для України, які мають посилити її інтеграцію з блоком після того, як столиці ЄС відмовилися від ідеї пришвидшеного повноправного членства. Про це повідомляє Politico.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними видання, нова ініціатива може включати розширений доступ України до внутрішнього ринку ЄС, а також глибшу участь у програмах і роботі європейських інституцій. Про це розповіли чотири дипломати, знайомі з перебігом переговорів.

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що стратегічною метою Києва залишається повноправне членство, однак Україна очікує і на швидкі практичні кроки.

«Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС. Але ми також очікуємо на швидкі, відчутні кроки, які здійснять інтеграцію вже зараз», – зазначив він.

Ідея нових підходів з’явилася після березневої зустрічі, під час якої держави ЄС відхилили пропозицію Єврокомісії щодо так званого «зворотного розширення». Вона передбачала можливість вступу України після завершення ключових реформ.

Натомість частина країн-членів виступає за проміжну модель інтеграції, яка дозволила б Україні отримати відчутні переваги ще до вступу.

«Після тієї вечері держави-члени чітко дали зрозуміти, що членство у короткостроковій перспективі важко уявити. Але потрібна позитивна пропозиція, як рухатися вперед разом», – заявив один із дипломатів.

У ЄС розглядають можливість часткового підключення України до спільного ринку, фінансових програм і політичних механізмів блоку до офіційного вступу. Дипломати описують цей підхід як «прискорену поступову інтеграцію».

Серед країн, які беруть участь у формуванні пропозиції, згадуються Німеччина та Франція. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявляв, що швидке членство України наразі неможливе, але допускав альтернативні формати участі, зокрема без права голосу в окремих європейських структурах.

Окремо обговорюється можливість надання Україні спеціального статусу «держави-кандидата» з посиленою політичною вагою. Таку ідею, за даними Politico, просувають окремі союзники Києва, зокрема Литва.

Також пропонується розширити участь України в промислових і економічних програмах ЄС. Йдеться про такі галузі, як автомобільна промисловість, металургія та хімічний сектор.

За оцінками високопосадовців Європейської Ради, за умови збереження темпів реформ Україна може завершити переговори щодо ключових розділів до кінця 2027 року. Після цього будь-яка угода про вступ потребуватиме одностайного схвалення всіх 27 країн ЄС, що може стати складним політичним етапом для блоку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]