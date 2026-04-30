Украина может получить новый формат сотрудничества с ЕС до вступления

Киев может получить более широкий доступ к рынку ЕС и возможность участия в институтах без полноправного вступления — Politico.

Страны Европейского Союза работают над пакетом краткосрочных мер для Украины, которые должны усилить ее интеграцию с блоком после того, как столицы ЕС отказались от идеи ускоренного полноправного членства. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, новая инициатива может включать расширенный доступ Украины к внутреннему рынку ЕС, а также более глубокое участие в программах и работе европейских институтов. Об этом рассказали четыре дипломата, знакомые с ходом переговоров.

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов подчеркнул, что стратегической целью Киева остается полноправное членство, однако Украина ожидает и быстрых практических шагов.

«Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС. Но мы также ожидаем быстрых, ощутимых шагов, которые осуществят интеграцию уже сейчас», — отметил он.

Идея новых подходов появилась после мартовской встречи, во время которой государства ЕС отклонили предложение Еврокомиссии о так называемом «обратном расширении». Оно предусматривало возможность вступления Украины после завершения ключевых реформ.

Вместо этого часть стран-членов выступает за промежуточную модель интеграции, которая позволила бы Украине получить ощутимые преимущества еще до вступления.

«После того ужина государства-члены ясно дали понять, что членство в краткосрочной перспективе трудно представить. Но нужно позитивное предложение о том, как двигаться вперед вместе», — заявил один из дипломатов.

В ЕС рассматривают возможность частичного подключения Украины к общему рынку, финансовым программам и политическим механизмам блока до официального вступления. Дипломаты описывают этот подход как «ускоренную постепенную интеграцию».

Среди стран, участвующих в формировании предложения, упоминаются Германия и Франция. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что быстрое членство Украины пока невозможно, но допускал альтернативные форматы участия, в частности без права голоса в отдельных европейских структурах.

Отдельно обсуждается возможность предоставления Украине специального статуса «государства-кандидата» с усиленным политическим весом. Такую идею, по данным Politico, продвигают отдельные союзники Киева, в частности Литва.

Также предлагается расширить участие Украины в промышленных и экономических программах ЕС. Речь идет о таких отраслях, как автомобильная промышленность, металлургия и химический сектор.

По оценкам высокопоставленных чиновников Европейского совета, при условии сохранения темпов реформ Украина может завершить переговоры по ключевым разделам до конца 2027 года. После этого любое соглашение о вступлении потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, что может стать сложным политическим этапом для блока.

