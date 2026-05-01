Як замовити обмін та відновлення посвідчення водія онлайн — алгоритм дій
09:59, 1 травня 2026
Головний сервісний центр МВС нагадав, що замовити обмін та відновлення посвідчення водія можна онлайн.
Коли це потрібно:
- закінчився строк дії
- змінилися дані
- втрачено, пошкоджено чи викрадено
- хочеш мати сучасне цифрове посвідчення
Як це працює:
- Відкрий Кабінет водія або Дію та вибери послугу;
- Обери причину та тип (електронне / пластик + електронне);
- Вкажи сервісний центр МВС (якщо потрібен фізичний бланк);
- Підпиши заяву та оплати онлайн.
Посвідчення водія можна забрати у сервісному центрі МВС або замовити доставку на адресу.
