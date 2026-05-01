Як замовити обмін та відновлення посвідчення водія онлайн — алгоритм дій

Посвідчення водія можна забрати у сервісному центрі МВС або замовити доставку на адресу.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що замовити обмін та відновлення посвідчення водія можна онлайн.

Коли це потрібно:

- закінчився строк дії

- змінилися дані

- втрачено, пошкоджено чи викрадено

- хочеш мати сучасне цифрове посвідчення

Як це працює:

- Відкрий Кабінет водія або Дію та вибери послугу;

- Обери причину та тип (електронне / пластик + електронне);

- Вкажи сервісний центр МВС (якщо потрібен фізичний бланк);

- Підпиши заяву та оплати онлайн.

Посвідчення водія можна забрати у сервісному центрі МВС або замовити доставку на адресу.

