Как заказать обмен и восстановление водительского удостоверения онлайн — алгоритм действий
09:59, 1 мая 2026
Водительское удостоверение можно забрать в сервисном центре МВД или заказать доставку по адресу.
Главный сервисный центр МВД напомнил, что заказать обмен и восстановление водительского удостоверения можно онлайн.
Когда это нужно:
- истек срок действия
- изменились данные
- утеряно, повреждено или украдено
- хотите иметь современное цифровое удостоверение
Как это работает:
- Откройте Кабинет водителя или «Дію» и выберите услугу;
- Выберите причину и тип (электронное / пластик + электронное);
- Укажите сервисный центр МВД (если нужен физический бланк);
- Подпишите заявление и оплатите онлайн.
