Как заказать обмен и восстановление водительского удостоверения онлайн — алгоритм действий

09:59, 1 мая 2026
Водительское удостоверение можно забрать в сервисном центре МВД или заказать доставку по адресу.
Как заказать обмен и восстановление водительского удостоверения онлайн — алгоритм действий
Главный сервисный центр МВД напомнил, что заказать обмен и восстановление водительского удостоверения можно онлайн.

Когда это нужно:

  • истек срок действия
  • изменились данные
  • утеряно, повреждено или украдено
  • хотите иметь современное цифровое удостоверение

Как это работает:

  1. Откройте Кабинет водителя или «Дію» и выберите услугу;
  2. Выберите причину и тип (электронное / пластик + электронное);
  3. Укажите сервисный центр МВД (если нужен физический бланк);
  4. Подпишите заявление и оплатите онлайн.

Водительское удостоверение можно забрать в сервисном центре МВД или заказать доставку по адресу.

