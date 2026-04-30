Кабмін відновив порядок відшкодування збитків водокористувачам

Відтепер представники бізнесу та інших водокористувачів матимуть реальну змогу відшкодовувати свої збитки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України запровадив механізм і чіткий перелік втрат водокористувачів, які підлягають відшкодуванню.

Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, відтепер представники бізнесу та інших водокористувачів матимуть реальну змогу відшкодовувати свої збитки. Відповідна постанова «Про внесення змін до Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування» ухвалена 29 квітня.

Документ розроблено на виконання урядового плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024-2030 роки. Його мета – забезпечити баланс між екологічними вимогами та захистом економічних інтересів суб’єктів господарювання.

Ключова зміна – фактична можливість відшкодування збитків. Відтепер у разі, якщо дії одного водокористувача призводять до обмеження водокористування іншого, постраждала сторона може звернутися до Державної екологічної інспекції України або правоохоронних органів для фіксації порушення. Після цього збитки розраховуються за затвердженою методикою. Постраждалий звертається до суду для їх відшкодування. Компенсацію здійснює саме той суб’єкт (юридична чи фізична особа), дії якого спричинили шкоду.

Тож, механізм переходить від декларативного до реально дієвого: збитки відшкодовуються не з державного бюджету, а безпосередньо порушником.

Водночас оновлення ліквідує застарілі положення попередньої редакції. Раніше процедура ґрунтувалася на висновках екологічної експертизи за законом, який втратив чинність ще у 2017 році, що фактично унеможливлювало її застосування на практиці. Тепер порядок узгоджено з чинним законодавством, зокрема із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Також документ визначає підхід до розрахунку збитків: їхній розмір обчислюватиметься за методикою, яку затверджуватиме Мінекономіки, що забезпечить єдині та прозорі правила для всіх учасників.

«Ми робимо правила у сфері використання води більш зрозумілими та справедливими. Оновлений підхід до відшкодування збитків допоможе захистити бізнес від недобросовісних дій, водночас підвищить відповідальність усіх учасників за ощадливе використання водних ресурсів», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Прийняття постанови усуває прогалини попереднього регулювання та забезпечує реальну можливість для водокористувачів захистити свої права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.