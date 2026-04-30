Кабмин восстановил порядок возмещения убытков водопользователям

Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отныне представители бизнеса и других водопользователей будут иметь реальную возможность возмещать свои убытки. Соответствующее постановление «О внесении изменений в Порядок возмещения убытков, причиненных водопользователям прекращением права или изменением условий специального водопользования» принято 29 апреля.

Документ разработан во исполнение правительственного плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024–2030 годы. Его цель — обеспечить баланс между экологическими требованиями и защитой экономических интересов субъектов хозяйствования.

Ключевое изменение — фактическая возможность возмещения убытков. Отныне в случае, если действия одного водопользователя приводят к ограничению водопользования другого, пострадавшая сторона может обратиться в Государственную экологическую инспекцию Украины или правоохранительные органы для фиксации нарушения. После этого убытки рассчитываются по утвержденной методике. Пострадавший обращается в суд для их возмещения. Компенсацию осуществляет именно тот субъект (юридическое или физическое лицо), действия которого причинили ущерб.

Таким образом, механизм переходит от декларативного к реально действующему: убытки возмещаются не из государственного бюджета, а непосредственно нарушителем.

В то же время обновление устраняет устаревшие положения предыдущей редакции. Ранее процедура основывалась на выводах экологической экспертизы по закону, утратившему силу еще в 2017 году, что фактически делало ее применение невозможным на практике. Теперь порядок согласован с действующим законодательством, в частности с Законом Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Также документ определяет подход к расчету убытков: их размер будет исчисляться по методике, которую будет утверждать Минэкономики, что обеспечит единые и прозрачные правила для всех участников.

«Мы делаем правила в сфере использования воды более понятными и справедливыми. Обновленный подход к возмещению убытков поможет защитить бизнес от недобросовестных действий, одновременно повысит ответственность всех участников за бережное использование водных ресурсов», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Принятие постановления устраняет пробелы предыдущего регулирования и обеспечивает реальную возможность для водопользователей защитить свои права.

