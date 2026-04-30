  1. В Украине

Кабмин восстановил порядок возмещения убытков водопользователям

17:11, 30 апреля 2026
Отныне представители бизнеса и других водопользователей будут иметь реальную возможность возмещать свои убытки.
Кабинет Министров Украины внедрил механизм и четкий перечень потерь водопользователей, подлежащих возмещению.

Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отныне представители бизнеса и других водопользователей будут иметь реальную возможность возмещать свои убытки. Соответствующее постановление «О внесении изменений в Порядок возмещения убытков, причиненных водопользователям прекращением права или изменением условий специального водопользования» принято 29 апреля.

Документ разработан во исполнение правительственного плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024–2030 годы. Его цель — обеспечить баланс между экологическими требованиями и защитой экономических интересов субъектов хозяйствования.

Ключевое изменение — фактическая возможность возмещения убытков. Отныне в случае, если действия одного водопользователя приводят к ограничению водопользования другого, пострадавшая сторона может обратиться в Государственную экологическую инспекцию Украины или правоохранительные органы для фиксации нарушения. После этого убытки рассчитываются по утвержденной методике. Пострадавший обращается в суд для их возмещения. Компенсацию осуществляет именно тот субъект (юридическое или физическое лицо), действия которого причинили ущерб.

Таким образом, механизм переходит от декларативного к реально действующему: убытки возмещаются не из государственного бюджета, а непосредственно нарушителем.

В то же время обновление устраняет устаревшие положения предыдущей редакции. Ранее процедура основывалась на выводах экологической экспертизы по закону, утратившему силу еще в 2017 году, что фактически делало ее применение невозможным на практике. Теперь порядок согласован с действующим законодательством, в частности с Законом Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Также документ определяет подход к расчету убытков: их размер будет исчисляться по методике, которую будет утверждать Минэкономики, что обеспечит единые и прозрачные правила для всех участников.

«Мы делаем правила в сфере использования воды более понятными и справедливыми. Обновленный подход к возмещению убытков поможет защитить бизнес от недобросовестных действий, одновременно повысит ответственность всех участников за бережное использование водных ресурсов», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Принятие постановления устраняет пробелы предыдущего регулирования и обеспечивает реальную возможность для водопользователей защитить свои права.

Кабинет Министров Украины вода

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

