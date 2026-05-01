Як відбувається визнання недієздатності в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні механізм визнання людини недієздатною застосовують у випадках, коли особа через психічний стан не здатна усвідомлювати свої дії або керувати ними. Це потрібно для захисту її прав та законних інтересів.

Коли можливе визнання недієздатності

Суд може визнати людину недієздатною, якщо встановлено, що вона має хронічний або стійкий психічний розлад, через який не розуміє значення своїх дій або не може ними керувати.

Рішення ухвалюють виключно на підставі доказів — зокрема судово-психіатричної експертизи, медичних висновків та інших підтверджень.

Хто може звернутися до суду

Подати заяву мають право:

члени сім’ї;

близькі родичі (незалежно від спільного проживання);

орган опіки та піклування;

психіатричний заклад.

Судовий збір у таких справах не стягується. Водночас, якщо заяву подано безпідставно або недобросовісно, заявника можуть зобов’язати відшкодувати всі судові витрати.

Як розглядають справу

У процесі розгляду обов’язкова участь адвоката, який представляє інтереси людини. Держава забезпечує такого захисника безоплатно через систему безоплатної правничої допомоги — додатково звертатися для цього не потрібно.

Коли настає недієздатність

Людина вважається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду. У деяких випадках суд може визначити іншу дату — наприклад, для оцінки дійсності укладених договорів.

Які наслідки рішення

Після визнання недієздатності над людиною встановлюють опіку. Опікун:

діє від імені підопічного у всіх правових питаннях;

несе відповідальність за його дії, зокрема у разі завдання шкоди.

У Координаційному центрі з надання БПД вказують: опікуном може стати повнолітня особа, яка погоджується виконувати ці обов’язки. Перевагу зазвичай надають родичам або близьким, враховуючи їхні стосунки з підопічним. Можливе призначення кількох опікунів.

Якщо опікун не виконує або не може виконувати свої обов’язки, його повноваження припиняють через суд, після чого призначають іншу особу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.