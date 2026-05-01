Когда человека могут признать недееспособным — условия, процедура и последствия
В Украине механизм признания человека недееспособным применяют в случаях, когда лицо из-за психического состояния не способно осознавать свои действия или руководить ими. Это необходимо для защиты его прав и законных интересов.
Когда возможно признание недееспособности
Суд может признать человека недееспособным, если установлено, что он имеет хроническое или стойкое психическое расстройство, из-за которого не понимает значение своих действий или не может ими руководить.
Решение принимают исключительно на основании доказательств — в частности судебно-психиатрической экспертизы, медицинских заключений и других подтверждений.
Кто может обратиться в суд
Подать заявление имеют право:
- члены семьи;
- близкие родственники (независимо от совместного проживания);
- орган опеки и попечительства;
- психиатрическое учреждение.
Судебный сбор по таким делам не взимается. В то же время, если заявление подано безосновательно или недобросовестно, заявителя могут обязать возместить все судебные расходы.
Как рассматривают дело
В процессе рассмотрения обязательно участие адвоката, который представляет интересы человека. Государство обеспечивает такого защитника бесплатно через систему бесплатной правовой помощи — дополнительно обращаться для этого не требуется.
Когда наступает недееспособность
Человек считается недееспособным с момента вступления в законную силу решения суда. В некоторых случаях суд может определить другую дату — например, для оценки действительности заключенных договоров.
Какие последствия решения
После признания недееспособности над человеком устанавливают опеку. Опекун:
- действует от имени подопечного во всех правовых вопросах;
- несет ответственность за его действия, в частности в случае причинения вреда.
В Координационном центре по предоставлению БПД указывают: опекуном может стать совершеннолетнее лицо, которое соглашается выполнять эти обязанности. Преимущество обычно предоставляется родственникам или близким с учетом их отношений с подопечным. Возможно назначение нескольких опекунов.
Если опекун не выполняет или не может выполнять свои обязанности, его полномочия прекращают через суд, после чего назначают другое лицо.
