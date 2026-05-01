Как происходит признание недееспособности в Украине.

В Украине механизм признания человека недееспособным применяют в случаях, когда лицо из-за психического состояния не способно осознавать свои действия или руководить ими. Это необходимо для защиты его прав и законных интересов.

Когда возможно признание недееспособности

Суд может признать человека недееспособным, если установлено, что он имеет хроническое или стойкое психическое расстройство, из-за которого не понимает значение своих действий или не может ими руководить.

Решение принимают исключительно на основании доказательств — в частности судебно-психиатрической экспертизы, медицинских заключений и других подтверждений.

Кто может обратиться в суд

Подать заявление имеют право:

члены семьи;

близкие родственники (независимо от совместного проживания);

орган опеки и попечительства;

психиатрическое учреждение.

Судебный сбор по таким делам не взимается. В то же время, если заявление подано безосновательно или недобросовестно, заявителя могут обязать возместить все судебные расходы.

Как рассматривают дело

В процессе рассмотрения обязательно участие адвоката, который представляет интересы человека. Государство обеспечивает такого защитника бесплатно через систему бесплатной правовой помощи — дополнительно обращаться для этого не требуется.

Когда наступает недееспособность

Человек считается недееспособным с момента вступления в законную силу решения суда. В некоторых случаях суд может определить другую дату — например, для оценки действительности заключенных договоров.

Какие последствия решения

После признания недееспособности над человеком устанавливают опеку. Опекун:

действует от имени подопечного во всех правовых вопросах;

несет ответственность за его действия, в частности в случае причинения вреда.

В Координационном центре по предоставлению БПД указывают: опекуном может стать совершеннолетнее лицо, которое соглашается выполнять эти обязанности. Преимущество обычно предоставляется родственникам или близким с учетом их отношений с подопечным. Возможно назначение нескольких опекунов.

Если опекун не выполняет или не может выполнять свои обязанности, его полномочия прекращают через суд, после чего назначают другое лицо.

