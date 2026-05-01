  1. В Україні

Держслужба в судах: які посади доступні ветеранам і які вимоги до кандидатів

19:32, 1 травня 2026
Ветерани можуть працевлаштуватися на посади державної служби, зокрема в апараті судів, де передбачені чіткі вимоги до кандидатів, різні категорії посад і соціальні гарантії.
Під час воєнного стану питання адаптації та працевлаштування ветеранів і ветеранок стає особливо важливим. Одним із варіантів є робота в судовій системі, яка дає можливість отримати стабільну зайнятість, професійно розвиватися та застосувати військовий досвід у цивільному житті. На цьому наголошує Тетіївський районний суд Київської області.

Законодавством України визначено основні вимоги до кандидатів на посади державної служби в судах. Зокрема, особа повинна мати громадянство України, досягти повноліття та вільно володіти державною мовою. Водночас досвід військової служби є важливою перевагою, оскільки свідчить про відповідальність, дисциплінованість, стресостійкість і здатність приймати зважені рішення.

Посади державної служби в місцевих судах поділяються на категорії «Б» і «В».

Посади категорії «Б» у суді — це, як правило, керівники структурних підрозділів апарату суду (наприклад, керівник апарату, начальники відділів).

Вимоги:

- досвід роботи: не менше 2 років на посадах державної служби категорій «Б» або «В» або на керівних посадах у підприємствах, установах та організаціях;

- вища освіта ступеня магістра.

Посади категорії «В» є базовим рівнем державної служби в апараті суду та найбільш доступними для кандидатів, які розпочинають кар’єру в судовій системі. Типовими посадами категорії «В» в судах є посади: секретаря судового засідання; діловода; консультанта суду; спеціаліста апарату суду; архіваріуса.

Вимоги:

- вища освіта: не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (залежно від рішення суб’єкта призначення);

- відповідність загальним вимогам державної служби.

Окрему увагу слід звернути на умови проходження служби. Робота в судах передбачає офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії, щорічну оплачувану відпустку, можливість професійного навчання та підвищення кваліфікації. Для ветеранів і ветеранок також можуть бути передбачені додаткові державні гарантії та програми підтримки

Особи, які претендують на зайняття посад, подають визначений перелік документів, зокрема заяву, документи, що підтверджують громадянство України, освіту та досвід роботи. Обов’язковою також є подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що законодавство передбачає можливість призначення на посади державної служби осіб, які досягли 65-річного віку, строком на один рік із правом повторного призначення. Це правило також застосовується до державної служби в судах.

Наявність актуальних вакансій на посади державної служби в місцевих судах можна відстежити на офіційних вебсайтах судів, а також на сайті Державної судової адміністрації України та інших платформах пошуку роботи.

Зацікавлені особи можуть звертатися до кадрових підрозділів судів для отримання додаткової інформації про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів.

