  В Украине

Госслужба в судах: какие должности доступны ветеранам и какие требования к кандидатам

19:32, 1 мая 2026
Ветераны могут трудоустроиться на должности государственной службы, в частности, в аппарате судов, где предусмотрены четкие требования к кандидатам, различные категории должностей и социальные гарантии.
В условиях военного положения вопросы адаптации и трудоустройства ветеранов и ветеранoк приобретают особую актуальность. Одним из вариантов является работа в судебной системе, которая дает возможность получить стабильную занятость, профессионально развиваться и применять военный опыт в гражданской жизни. На этом акцентирует внимание Тетиевский районный суд Киевской области.

Законодательством Украины определены основные требования к кандидатам на должности государственной службы в судах. В частности, лицо должно иметь гражданство Украины, достичь совершеннолетия и свободно владеть государственным языком.

В то же время опыт военной службы является важным преимуществом, поскольку свидетельствует об ответственности, дисциплинированности, стрессоустойчивости и способности принимать взвешенные решения.

Должности государственной службы в местных судах делятся на категории «Б» и «В».

Должности категории «Б» в суде — это, как правило, руководители структурных подразделений аппарата суда (например, руководитель аппарата, начальники отделов).

Требования:

  • опыт работы: не менее 2 лет на должностях государственной службы категорий «Б» или «В» либо на руководящих должностях в предприятиях, учреждениях и организациях;
  • высшее образование степени магистра.

Должности категории «В» являются базовым уровнем государственной службы в аппарате суда и наиболее доступными для кандидатов, начинающих карьеру в судебной системе. Типичными должностями категории «В» в судах являются: секретарь судебного заседания; делопроизводитель; консультант суда; специалист аппарата суда; архивариус.

Требования:

  • высшее образование: не ниже степени младшего бакалавра или бакалавра (в зависимости от решения субъекта назначения);
  • соответствие общим требованиям государственной службы.

Отдельное внимание следует обратить на условия прохождения службы. Работа в судах предусматривает официальное трудоустройство, стабильную выплату заработной платы, социальные гарантии, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность профессионального обучения и повышения квалификации. Для ветеранов и ветеранoк также могут быть предусмотрены дополнительные государственные гарантии и программы поддержки.

Лица, претендующие на занятие должностей, подают установленный перечень документов, в частности заявление, документы, подтверждающие гражданство Украины, образование и опыт работы. Обязательным также является подача декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Следует отметить, что законодательство предусматривает возможность назначения на должности государственной службы лиц, достигших 65-летнего возраста, сроком на один год с правом повторного назначения. Это правило также применяется к государственной службе в судах.

Наличие актуальных вакансий на должности государственной службы в местных судах можно отслеживать на официальных веб-сайтах судов, а также на сайте Государственной судебной администрации Украины и других платформах поиска работы.

Заинтересованные лица могут обращаться в кадровые подразделения судов для получения дополнительной информации о вакансиях, условиях труда и требованиях к кандидатам.

суд госслужба

