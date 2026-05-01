Допомога сім’ям загиблих військових — у яких випадках виплати оподатковуються

Коли грошова допомога звільняється від податків, а коли її можуть включити до оподатковуваного доходу.

Грошова допомога, яку військові частини надають родинам загиблих військовослужбовців, у більшості випадків не оподатковується ані податком на доходи фізичних осіб, ані військовим збором. Водночас окремі виплати можуть підпадати під оподаткування — залежно від їхнього призначення.

Які виплати не оподатковуються

Відповідно до законодавства, не включається до оподатковуваного доходу грошова допомога, що надається членам сімей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або померли під час виконання службових обов’язків чи захисту держави.

Йдеться, зокрема, про виплати, передбачені постановами уряду, указами Президента та іншими нормативними актами. Такі кошти повністю звільняються від оподаткування і не підлягають військовому збору.

Коли доведеться сплатити військовий збір

Інша ситуація — з компенсаціями витрат. Якщо військова частина відшкодовує родині витрати на поховання, ритуальні послуги чи встановлення надгробка, такі суми можуть розглядатися як дохід.

У такому разі вони включаються до загального оподатковуваного доходу та підлягають оподаткуванню на загальних підставах, зокрема і військовим збором.

Ключовий критерій — характер виплати. Якщо це цільова державна допомога, вона звільняється від податків. Якщо ж ідеться про компенсацію витрат — можливе оподаткування.

Таким чином, родинам військовослужбовців варто звертати увагу на тип виплати, адже саме від цього залежить, чи потрібно сплачувати військовий збір.

