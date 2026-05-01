  1. В Україні

Допомога сім’ям загиблих військових — у яких випадках виплати оподатковуються

23:48, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коли грошова допомога звільняється від податків, а коли її можуть включити до оподатковуваного доходу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грошова допомога, яку військові частини надають родинам загиблих військовослужбовців, у більшості випадків не оподатковується ані податком на доходи фізичних осіб, ані військовим збором. Водночас окремі виплати можуть підпадати під оподаткування — залежно від їхнього призначення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які виплати не оподатковуються

Відповідно до законодавства, не включається до оподатковуваного доходу грошова допомога, що надається членам сімей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або померли під час виконання службових обов’язків чи захисту держави.

Йдеться, зокрема, про виплати, передбачені постановами уряду, указами Президента та іншими нормативними актами. Такі кошти повністю звільняються від оподаткування і не підлягають військовому збору.

Коли доведеться сплатити військовий збір

Інша ситуація — з компенсаціями витрат. Якщо військова частина відшкодовує родині витрати на поховання, ритуальні послуги чи встановлення надгробка, такі суми можуть розглядатися як дохід.

У такому разі вони включаються до загального оподатковуваного доходу та підлягають оподаткуванню на загальних підставах, зокрема і військовим збором.

Ключовий критерій — характер виплати. Якщо це цільова державна допомога, вона звільняється від податків. Якщо ж ідеться про компенсацію витрат — можливе оподаткування.

Таким чином, родинам військовослужбовців варто звертати увагу на тип виплати, адже саме від цього залежить, чи потрібно сплачувати військовий збір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]