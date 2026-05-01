Помощь семьям погибших военнослужащих — в каких случаях выплаты облагаются налогом

Когда денежная помощь освобождается от налогов, а когда ее могут включить в налогооблагаемый доход.

Денежная помощь, которую воинские части предоставляют семьям погибших военнослужащих, в большинстве случаев не облагается ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором. В то же время отдельные выплаты могут подпадать под налогообложение — в зависимости от их назначения.

Какие выплаты не облагаются

В соответствии с законодательством, не включается в налогооблагаемый доход денежная помощь, предоставляемая членам семей военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или умерли во время исполнения служебных обязанностей или защиты государства.

Речь идет, в частности, о выплатах, предусмотренных постановлениями правительства, указами Президента и другими нормативными актами. Такие средства полностью освобождаются от налогообложения и не подлежат военному сбору.

Когда придется платить военный сбор

Другая ситуация — с компенсациями расходов. Если воинская часть возмещает семье расходы на погребение, ритуальные услуги или установку надгробия, такие суммы могут рассматриваться как доход.

В таком случае они включаются в общий налогооблагаемый доход и подлежат налогообложению на общих основаниях, в том числе военным сбором.

Ключевой критерий — характер выплаты. Если это целевая государственная помощь, она освобождается от налогов. Если же речь идет о компенсации расходов — возможно налогообложение.

Таким образом, семьям военнослужащих стоит обращать внимание на тип выплаты, поскольку именно от этого зависит, нужно ли платить военный сбор.

