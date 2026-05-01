  1. В Украине

Помощь семьям погибших военнослужащих — в каких случаях выплаты облагаются налогом

23:48, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когда денежная помощь освобождается от налогов, а когда ее могут включить в налогооблагаемый доход.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Денежная помощь, которую воинские части предоставляют семьям погибших военнослужащих, в большинстве случаев не облагается ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором. В то же время отдельные выплаты могут подпадать под налогообложение — в зависимости от их назначения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие выплаты не облагаются

В соответствии с законодательством, не включается в налогооблагаемый доход денежная помощь, предоставляемая членам семей военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или умерли во время исполнения служебных обязанностей или защиты государства.

Речь идет, в частности, о выплатах, предусмотренных постановлениями правительства, указами Президента и другими нормативными актами. Такие средства полностью освобождаются от налогообложения и не подлежат военному сбору.

Когда придется платить военный сбор

Другая ситуация — с компенсациями расходов. Если воинская часть возмещает семье расходы на погребение, ритуальные услуги или установку надгробия, такие суммы могут рассматриваться как доход.

В таком случае они включаются в общий налогооблагаемый доход и подлежат налогообложению на общих основаниях, в том числе военным сбором.

Ключевой критерий — характер выплаты. Если это целевая государственная помощь, она освобождается от налогов. Если же речь идет о компенсации расходов — возможно налогообложение.

Таким образом, семьям военнослужащих стоит обращать внимание на тип выплаты, поскольку именно от этого зависит, нужно ли платить военный сбор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]