  В Україні

Стрілянина у Києві: у Голосіївському районі водій відкрив вогонь під час конфлікту

16:24, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час дорожнього конфлікту між водіями сталася стрілянина — один із учасників відкрив вогонь із пістолета, постраждалих немає, поліція встановлює обставини інциденту.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина між водіями під час дорожнього конфлікту — один із учасників відкрив вогонь із пістолета. Про це повідомили у поліції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За попередніми даними, інцидент виник під час руху транспорту, коли між водіями спалахнула суперечка, що переросла у застосування зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, спілкуються з учасниками та визначають правову кваліфікацію події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]