Стрілянина у Києві: у Голосіївському районі водій відкрив вогонь під час конфлікту

Під час дорожнього конфлікту між водіями сталася стрілянина — один із учасників відкрив вогонь із пістолета, постраждалих немає, поліція встановлює обставини інциденту.

У Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина між водіями під час дорожнього конфлікту — один із учасників відкрив вогонь із пістолета. Про це повідомили у поліції.

За попередніми даними, інцидент виник під час руху транспорту, коли між водіями спалахнула суперечка, що переросла у застосування зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, спілкуються з учасниками та визначають правову кваліфікацію події.

