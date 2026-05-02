Для демобілізації потрібні нові мобілізовані та їх підготовка — у Міноборони пояснили проблеми комплектування ЗСУ

17:30, 2 травня 2026
Голова Антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко заявив, що для демобілізації військових Україні необхідно паралельно мобілізувати нових людей, забезпечити їх підготовку та укомплектування підрозділів з урахуванням проблеми СЗЧ.
Голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко заявив, що демобілізація в Україні вже давно назріла. За його словами, для того щоб звільнити частину військових, необхідно паралельно мобілізувати нових людей, забезпечити їх підготовку та укомплектування підрозділів, враховуючи також проблему самовільного залишення частин.

Він наголосив, що в умовах демобілізації держава має два варіанти — або активніше впроваджувати технології, що наразі недостатньо розвинені, або збільшувати людський ресурс. Залучення людей можливе як всередині країни, так і з-за кордону, і обидва ці підходи, на його думку, потребують перегляду.

"Я вважаю, що обидва варіанти мають бути переглянуті. Ті, які вони є саме зараз. І я вважаю, що, окрім того, що мобілізація має стати зрозумілою, чіткою, прозорою і нарешті для всіх", - сказав Гудименко у коментарі Radio NV.

Окремо він підкреслив, що мобілізація має стати зрозумілою, чіткою та прозорою — і однаковою для всіх.

Він зазначив, що його обурює ситуація, коли водночас можна бачити заповнені спортивні зали людьми призовного віку, які, ймовірно, мають бронювання, і паралельно — скандали через перевищення повноважень працівниками ТЦК.

"З цим треба наводити порядок. Я знаю, що така задача є, я знаю, що з такою задачею працюють. Детали я надати не можу", - додав Гудименко.

Юрій Гудименко також висловив думку про необхідність активнішого залучення іноземців із дружніх країн до служби в Україні — з можливістю отримання громадянства та подальшого проживання тут.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував початок реформи Збройних Сил, яка стартує вже у червні 2026 року. 

Серед ключових змін — оновлення підходів до комплектування підрозділів особовим складом та системи управління військовими.  Йдеться про розширення контрактної складової, що дозволить встановити чіткі терміни служби, а також розпочати поетапне звільнення військових, мобілізованих раніше, на основі визначених часових критеріїв.

Стрічка новин

