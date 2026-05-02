  В Украине

Для демобилизации нужны новые мобилизованные и их подготовка – в Минобороны объяснили проблемы комплектования ВСУ

17:30, 2 мая 2026
Глава Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко заявил, что для демобилизации военных Украине необходимо параллельно мобилизовать новых людей, обеспечить их подготовку и укомплектование подразделений с учетом проблемы СЗЧ.
Для демобилизации нужны новые мобилизованные и их подготовка – в Минобороны объяснили проблемы комплектования ВСУ
Председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко заявил, что демобилизация в Украине уже давно назрела. По его словам, для того чтобы освободить часть военнослужащих, необходимо параллельно мобилизовать новых людей, обеспечить их подготовку и укомплектование подразделений, учитывая также проблему самовольного оставления частей.

Он подчеркнул, что в условиях демобилизации у государства есть два варианта — либо активнее внедрять технологии, которые на данный момент недостаточно развиты, либо увеличивать человеческий ресурс. Привлечение людей возможно как внутри страны, так и из-за рубежа, и оба этих подхода, по его мнению, требуют пересмотра.

«Я считаю, что оба варианта должны быть пересмотрены. Те, какими они являются сейчас. И я считаю, что, кроме того, что мобилизация должна стать понятной, четкой, прозрачной и, наконец, для всех», — сказал Гудименко в комментарии Radio NV.

Отдельно он подчеркнул, что мобилизация должна стать понятной, четкой и прозрачной — и одинаковой для всех.

Он отметил, что его возмущает ситуация, когда одновременно можно видеть заполненные спортивные залы людьми призывного возраста, которые, вероятно, имеют бронь, и параллельно — скандалы из-за превышения полномочий сотрудниками ТЦК.

«С этим нужно наводить порядок. Я знаю, что такая задача есть, я знаю, что над ней работают. Деталей я предоставить не могу», — добавил Гудименко.

Юрий Гудименко также высказал мнение о необходимости более активного привлечения иностранцев из дружественных стран к службе в Украине — с возможностью получения гражданства и дальнейшего проживания в стране.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало реформы Вооруженных сил, которая стартует уже в июне 2026 года.

Среди ключевых изменений – обновление подходов к комплектованию подразделений личным составом и системы управления военными. Речь идет о расширении контрактной составляющей, что позволит установить четкие сроки службы, а также начать поэтапное увольнение военных, мобилизованных ранее, на основе определенных временных критериев.

