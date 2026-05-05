  1. В Україні

Романа Світличного обрано головою Зарічненського райсуду Рівненської області

15:05, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нову голову суду визначили за результатами таємного голосування.
Романа Світличного обрано головою Зарічненського райсуду Рівненської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 4 травня 2026 року відбулись збори суддів Зарічненського районного суду Рівненської області щодо  вирішення питання обрання голови суду. Про це повідомив Зарічненський районний суд Рівненської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами таємного голосування на посаду голови Зарічненського районного суду Рівненської області було обрано суддю Світличного Романа Вадимовича строком на три роки з 15 травня 2026 року по 14 травня 2029 року. 

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Нагадаємо, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Комітет терміново обговорить відповідальність членів ВЛК та посадовців ТЦК за порушення правил мобілізації

На які помилки, що знижують ефективність законопроєкту, звертають увагу експерти.

Україна отримала можливість купувати вітчизняну зброю за кошти іноземних донорів

Новий урядовий механізм централізує закупівлі через Агенцію оборонних закупівель та впроваджує алгоритм погоджень із партнерами.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]