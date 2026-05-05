Романа Світличного обрано головою Зарічненського райсуду Рівненської області

Нову голову суду визначили за результатами таємного голосування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 4 травня 2026 року відбулись збори суддів Зарічненського районного суду Рівненської області щодо вирішення питання обрання голови суду. Про це повідомив Зарічненський районний суд Рівненської області.

За результатами таємного голосування на посаду голови Зарічненського районного суду Рівненської області було обрано суддю Світличного Романа Вадимовича строком на три роки з 15 травня 2026 року по 14 травня 2029 року.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Нагадаємо, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.