Романа Светличного избрали председателем Заречненского райсуда Ровенской области

Нового председателя суда определили по результатам тайного голосования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» 4 мая 2026 года состоялось собрание судей Заречненского районного суда Ровенской области по решению вопроса избрания председателя суда. Об этом сообщил Заречненский районный суд Ровенской области.

По результатам тайного голосования на должность председателя Заречненского районного суда Ровенской области был избран судья Светличный Роман Вадимович сроком на три года — с 15 мая 2026 года по 14 мая 2029 года.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

Также избрали главу Индустриального районного суда г. Харькова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.