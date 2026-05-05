Додаткові пільги працівникам: що дозволяє закон України у 2026 році

Роботодавці можуть за власним рішенням запроваджувати додаткові пільги та компенсації для працівників, які працюють у шкідливих або важких умовах праці.

Управління інспекційної діяльності у Рівненській області пояснює, що роботодавець має право не лише дотримуватися встановлених державою гарантій для працівників, які працюють у шкідливих або важких умовах, а й додатково покращувати ці умови. Закон прямо заохочує такі ініціативи.

Окрім обов’язкових гарантій, як-от додаткові відпустки, доплати до зарплати чи скорочений робочий день, роботодавець може за власний рахунок розширити соціальний пакет для таких працівників. Це передбачено частиною третьою статті 7 Закону України «Про охорону праці».

Щоб ці додаткові пільги були законними та враховувалися у витратах підприємства, їх потрібно офіційно закріпити у відповідних документах. Найчастіше це робиться через колективний договір, але також можливо передбачити такі умови у трудовому договорі з конкретним працівником або у внутрішніх документах підприємства, наприклад у положенні про оплату праці чи наказі.

На практиці роботодавці можуть запроваджувати різні додаткові переваги. Це може бути медичне страхування або оплата оздоровлення, більша тривалість відпустки, ніж передбачено законом, забезпечення спеціальним харчуванням, виплата допомоги при виході на пенсію за роботу у шкідливих умовах або надання більш якісного спецодягу та взуття.

