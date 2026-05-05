Дополнительные льготы работникам: что разрешает закон Украины в 2026 году

Работодатели могут по своему решению вводить дополнительные льготы и компенсации для работников, работающих во вредных или тяжелых условиях труда.

Управление инспекционной деятельности в Ровенской области объясняет, что работодатель имеет право не только соблюдать установленные государством гарантии для работников, работающих во вредных или тяжелых условиях, но и дополнительно улучшать эти условия. Закон прямо поощряет следующие инициативы.

Кроме обязательных гарантий, таких как дополнительные отпуска, доплаты к зарплате или сокращенный рабочий день, работодатель может за свой счет расширить социальный пакет для таких работников. Это предусмотрено частью третьей статьи 7 Закона Украины "Об охране труда".

Для того, чтобы эти дополнительные льготы были законными и учитывались в расходах предприятия, их нужно официально закрепить в соответствующих документах. Чаще всего это делается через коллективный договор, но также можно предусмотреть такие условия в трудовом договоре с конкретным работником или во внутренних документах предприятия, например, в положении об оплате труда или приказе.

На практике работодатели могут вводить разные дополнительные преимущества. Это может быть медицинское страхование или оплата оздоровления, большая продолжительность отпуска, чем предусмотрено законом, обеспечение специальным питанием, выплата пособия при выходе на пенсию за работу во вредных условиях или предоставление более качественной спецодежды и обуви.

