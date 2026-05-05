Держслужбовці вже використовують ШІ у роботі, однак відповідальність залишають за посадовцями – НАДС

У НАДС повідомили, що держслужбовці вже активно використовують штучний інтелект для аналізу даних і документів, але рішення та юридична відповідальність залишаються за людьми.

В Україні частина державних службовців уже активно використовує штучний інтелект у своїй роботі. Про це повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

За її словами, ШІ має збирати аналітику, аналізувати документи, шукати додаткову інформацію. Зокрема, для HR буде корисно аналізувати резюме, готувати довідки про потрібні компетентності та вимоги до посади. Також, за її словами, органи вже використовують ШІ у підготовці висновків, експертиз, а також для аналізу великого масиву даних

Алюшина у інтервʼю «Інтерфакс-Україна» підкреслила, що штучний інтелект має виконувати допоміжну роль і не може замінити людину у прийнятті управлінських рішень чи нести юридичну відповідальність.

«Управлінські рішення та юридична відповідальність – усе це залишається за людиною. Він не зможе замінити державних службовців також в тих питаннях, де людині потрібна людина», – додала Алюшина.

Очільниця НАДС наголосила на важливості етичного використання ШІ, зокрема захисту персональних даних і правильного застосування технологій. У зв’язку з цим агентство спільно з Міністерством цифрової трансформації підготувало методичні рекомендації для держслужбовців і HR-фахівців.

Разом із тим вона визнала, що штучний інтелект може поступово заміщувати рутинні процеси, що сприятиме оптимізації роботи державних органів. За її словами, це природний процес, який дозволить підвищити ефективність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Мінцифри раніше також зазначили, що розвиток цифрових сервісів і ШІ може зменшити потребу в окремих посадах у держсекторі, однак основна мета — не скорочення, а спрощення доступу громадян до послуг. За словами в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, у перспективі частину функцій виконуватимуть ШІ-агенти під контролем людини, що дозволить знизити витрати та зробити державні сервіси більш зручними.

Нагадаємо, що у Львові стався незвичний інцидент із використанням штучного інтелекту в роботі міських служб — згенероване фото помилково видали за результат виконаних робіт.

Як повідомили у міській раді, фото прикріпили як звіт про проведену роботу, хоча насправді картинка була згенерована штучним інтелектом.

