  В Украине

Госслужащие уже используют ИИ в работе, однако ответственность остается за должностными лицами – НАГС

13:35, 5 мая 2026
В НАГС сообщили, что госслужащие уже активно используют искусственный интеллект для анализа данных и документов, но решения и юридическая ответственность остаются за людьми.
В Украине часть государственных служащих уже активно использует искусственный интеллект в своей работе. Об этом сообщила глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

По ее словам, ИИ должен собирать аналитику, анализировать документы, искать дополнительную информацию. В частности, для HR будет полезно анализировать резюме, готовить справки о необходимых компетенциях и требованиях к должности. Также, по ее словам, органы уже используют ИИ при подготовке заключений, экспертиз, а также для анализа большого массива данных

Алюшина в интервью «Интерфакс-Украина» подчеркнула, что искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную роль и не может заменить человека в принятии управленческих решений или нести юридическую ответственность.

«Управленческие решения и юридическая ответственность – все это остается за человеком. Он не сможет заменить государственных служащих также в тех вопросах, где человеку нужен человек», – добавила Алюшина.

Глава НАГС подчеркнула важность этичного использования ИИ, в частности защиты персональных данных и правильного применения технологий. В связи с этим агентство совместно с Министерством цифровой трансформации подготовило методические рекомендации для госслужащих и HR-специалистов.

Вместе с тем она признала, что искусственный интеллект может постепенно замещать рутинные процессы, что будет способствовать оптимизации работы государственных органов. По ее словам, это естественный процесс, который позволит повысить эффективность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Минцифры ранее также отмечали, что развитие цифровых сервисов и ИИ может уменьшить потребность в отдельных должностях в госсекторе, однако основная цель — не сокращение, а упрощение доступа граждан к услугам. По словам и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова, в перспективе часть функций будут выполнять ИИ-агенты под контролем человека, что позволит снизить затраты и сделать государственные сервисы более удобными.

Напомним, что во Львове произошел необычный инцидент с использованием искусственного интеллекта в работе городских служб — сгенерированное фото ошибочно выдали за результат выполненных работ.

Как сообщили в городском совете, фото прикрепили как отчет о проведенной работе, хотя на самом деле изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.

