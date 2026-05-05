З 25 травня наберуть чинності зміни до законодавства щодо управління майном дитини

Зміни спрямовані на спрощення процедур набуття майна дітьми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, що з 25 травня 2026 року наберуть чинності зміни до законодавства, якими вдосконалено процедуру посвідчення правочинів в інтересах дітей та отримання згоди батьків на укладення таких правочинів.

Зокрема, мова йде про те, що для посвідчення угоди, за якою малолітня (до 14 років) або неповнолітня (з 14 до 18 років) дитина набуває майно у власність безоплатно (наприклад, договір дарування), у тому числі нерухоме майно, користувачем якого вона є, більше не потрібен дозвіл органу опіки та піклування.

Внесені зміни не стосуються питань відчуження майна дитини та придбання майна на її ім’я шляхом укладення відплатного договору (наприклад, купівлі-продажу чи міни). Також із врахуванням умов воєнного стану цими змінами врегульовано можливість вчинення правочинів від імені та в інтересах дітей без згоди другого з батьків за умови настання певних обставин, зокрема, якщо один із батьків:

- захоплений у полон або заручники;

- інтернований у нейтральні держави або зник безвісти за особливих обставин;

- визнаний безвісно відсутнім;

- проживає окремо від дитини протягом не менше шести місяців поспіль та не бере участі у вихованні та утриманні дитини;

- або якщо місце його проживання невідоме.

Таким чином, зазначені зміни спрямовані на спрощення процедур набуття майна дітьми, забезпечення їхніх майнових прав та врахування реалій воєнного стану, що дозволяє більш гнучко захищати інтереси дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.