С 25 мая вступят в силу изменения в законодательство относительно управления имуществом ребенка

Изменения направлены на упрощение процедур приобретения имущества детьми.

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что с 25 мая 2026 года вступят в силу изменения в законодательство, которыми усовершенствована процедура удостоверения сделок в интересах детей и получения согласия родителей на заключение таких сделок.

В частности, речь идет о том, что для удостоверения сделки, по которой малолетний (до 14 лет) или несовершеннолетний (с 14 до 18 лет) ребенок приобретает имущество в собственность безвозмездно (например, договор дарения), в том числе недвижимое имущество, пользователем которого он является, больше не требуется разрешение органа опеки и попечительства.

Внесенные изменения не касаются вопросов отчуждения имущества ребенка и приобретения имущества на его имя путем заключения возмездного договора (например, купли-продажи или мены). Также с учетом условий военного положения этими изменениями урегулирована возможность совершения сделок от имени и в интересах детей без согласия второго из родителей при наступлении определенных обстоятельств, в частности, если один из родителей:

захвачен в плен или заложники;

интернирован в нейтральные государства или пропал без вести при особых обстоятельствах;

признан безвестно отсутствующим;

проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании;

или если место его проживания неизвестно.

Таким образом, указанные изменения направлены на упрощение процедур приобретения имущества детьми, обеспечение их имущественных прав и учет реалий военного положения, что позволяет более гибко защищать интересы ребенка.

