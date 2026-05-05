С 25 мая вступят в силу изменения в законодательство относительно управления имуществом ребенка

15:23, 5 мая 2026
Изменения направлены на упрощение процедур приобретения имущества детьми.
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что с 25 мая 2026 года вступят в силу изменения в законодательство, которыми усовершенствована процедура удостоверения сделок в интересах детей и получения согласия родителей на заключение таких сделок.

В частности, речь идет о том, что для удостоверения сделки, по которой малолетний (до 14 лет) или несовершеннолетний (с 14 до 18 лет) ребенок приобретает имущество в собственность безвозмездно (например, договор дарения), в том числе недвижимое имущество, пользователем которого он является, больше не требуется разрешение органа опеки и попечительства.

Внесенные изменения не касаются вопросов отчуждения имущества ребенка и приобретения имущества на его имя путем заключения возмездного договора (например, купли-продажи или мены). Также с учетом условий военного положения этими изменениями урегулирована возможность совершения сделок от имени и в интересах детей без согласия второго из родителей при наступлении определенных обстоятельств, в частности, если один из родителей:

  • захвачен в плен или заложники;
  • интернирован в нейтральные государства или пропал без вести при особых обстоятельствах;
  • признан безвестно отсутствующим;
  • проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании;
  • или если место его проживания неизвестно.

Таким образом, указанные изменения направлены на упрощение процедур приобретения имущества детьми, обеспечение их имущественных прав и учет реалий военного положения, что позволяет более гибко защищать интересы ребенка.

минюст

