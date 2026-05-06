  1. В Україні

Компенсація оренди житла: як ветеранам і ветеранкам отримати виплати

12:05, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сума виплат залежить від населеного пункту.
Компенсація оренди житла: як ветеранам і ветеранкам отримати виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році в Україні продовжується реалізація програми грошової компенсації за оренду житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №252. Про це нагадав Київський обласний ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ця підтримка передбачена для ветеранів і ветеранок та їхніх родин, які через війну втратили житло, не можуть ним користуватися або змушені змінити місце проживання — зокрема під час лікування чи реабілітації.

«Після оновлення програми розширено коло отримувачів. Відтепер ветерани й ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, можуть щомісяця отримувати компенсацію на оплату оренди», - заявили у ТЦК.

Хто має право на виплати?

Скористатися програмою можуть:

 ▪️ ветерани і ветеранки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які звільнені зі служби;

 ▪️ звільнені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, але ще не оформили відповідний статус;

 ▪️ поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України та наразі звільнені зі служби;

 ▪️ ветерани й ветеранки, які перебували в полоні через участь у захисті держави та повернулися, але не мають житла або воно знищене, пошкоджене чи залишилося на тимчасово окупованій території.

Розмір компенсації

Сума виплат залежить від населеного пункту:

 ▪️ Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткові мінімуми (6 656 грн);

 ▪️ обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму (4 992 грн);

 ▪️ інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум (3 328 грн).

Якщо вартість оренди перевищує цю суму, різницю сплачує ветеран або ветеранка. У разі короткострокової оренди компенсація розраховується пропорційно кількості днів проживання.

Як подати заяву?

Подати документи можна:

 ▪️ до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла;

 ▪️ через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — послуга 02606.

Заяву можна подати особисто або надіслати поштою (рекомендованим листом).

За потреби заявнику допоможуть підготувати документи — як у профільному підрозділі, так і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Кошти виплачуються щомісяця на банківський рахунок (IBAN), зазначений у заяві. У разі відсутності власного житла виплати можуть бути продовжені ще на 6 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Виїзд дитини за кордон 2026: перелік документів та практика ВС

Правила виїзду дитини за кордон не зводяться до формальної згоди другого з батьків — вирішальними є обставини та належні документи.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]