Компенсація оренди житла: як ветеранам і ветеранкам отримати виплати

Сума виплат залежить від населеного пункту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році в Україні продовжується реалізація програми грошової компенсації за оренду житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №252. Про це нагадав Київський обласний ТЦК.

Ця підтримка передбачена для ветеранів і ветеранок та їхніх родин, які через війну втратили житло, не можуть ним користуватися або змушені змінити місце проживання — зокрема під час лікування чи реабілітації.

«Після оновлення програми розширено коло отримувачів. Відтепер ветерани й ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, можуть щомісяця отримувати компенсацію на оплату оренди», - заявили у ТЦК.

Хто має право на виплати?

Скористатися програмою можуть:

▪️ ветерани і ветеранки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які звільнені зі служби;

▪️ звільнені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, але ще не оформили відповідний статус;

▪️ поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України та наразі звільнені зі служби;

▪️ ветерани й ветеранки, які перебували в полоні через участь у захисті держави та повернулися, але не мають житла або воно знищене, пошкоджене чи залишилося на тимчасово окупованій території.

Розмір компенсації

Сума виплат залежить від населеного пункту:

▪️ Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткові мінімуми (6 656 грн);

▪️ обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму (4 992 грн);

▪️ інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум (3 328 грн).

Якщо вартість оренди перевищує цю суму, різницю сплачує ветеран або ветеранка. У разі короткострокової оренди компенсація розраховується пропорційно кількості днів проживання.

Як подати заяву?

Подати документи можна:

▪️ до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла;

▪️ через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — послуга 02606.

Заяву можна подати особисто або надіслати поштою (рекомендованим листом).

За потреби заявнику допоможуть підготувати документи — як у профільному підрозділі, так і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Кошти виплачуються щомісяця на банківський рахунок (IBAN), зазначений у заяві. У разі відсутності власного житла виплати можуть бути продовжені ще на 6 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.