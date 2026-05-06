Компенсация аренды жилья: как ветеранам и ветеранкам получить выплаты

12:05, 6 мая 2026
Сумма выплат зависит от населенного пункта.
В 2026 году в Украине продолжается реализация программы денежной компенсации за аренду жилья в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №252. Об этом напомнил Киевский областной ТЦК.

Эта поддержка предусмотрена для ветеранов и ветеранок и их семей, которые из-за войны потеряли жилье, не могут им пользоваться или вынуждены сменить место проживания — в частности во время лечения или реабилитации.

«После обновления программы расширен круг получателей. Теперь ветераны и ветеранки, потерявшие жилье вследствие российской агрессии, могут ежемесячно получать компенсацию на оплату аренды», — заявили в ТЦК.

Кто имеет право на выплаты?

Воспользоваться программой могут:

▪️ ветераны и ветеранки со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, уволенные со службы;

▪️ уволенные военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, но еще не оформили соответствующий статус;

▪️ полицейские и спасатели, которые выполняли задачи по защите Украины и в настоящее время уволены со службы;

▪️ ветераны и ветеранки, находившиеся в плену из-за участия в защите государства и вернувшиеся, но не имеющие жилья либо если оно уничтожено, повреждено или осталось на временно оккупированной территории.

Размер компенсации

Сумма выплат зависит от населенного пункта:

▪️ Киев, Днепр, Львов, Одесса — 2 прожиточных минимума (6 656 грн);

▪️ областные центры — 1,5 прожиточного минимума (4 992 грн);

▪️ другие населенные пункты — 1 прожиточный минимум (3 328 грн).

Если стоимость аренды превышает эту сумму, разницу оплачивает ветеран или ветеранка. В случае краткосрочной аренды компенсация рассчитывается пропорционально количеству дней проживания.

Как подать заявление?

Подать документы можно:

▪️ в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту арендуемого жилья;

▪️ через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) — услуга 02606.

Заявление можно подать лично или отправить по почте (заказным письмом).

При необходимости заявителю помогут подготовить документы — как в профильном подразделении, так и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Средства выплачиваются ежемесячно на банковский счет (IBAN), указанный в заявлении. В случае отсутствия собственного жилья выплаты могут быть продлены еще на 6 месяцев.

