Пенсія після 80 років: які доплати можуть отримати українці у 2026 році

23:59, 9 травня 2026
Пенсіонери в Україні після 80 років можуть отримувати не лише стандартну вікову надбавку, а й додаткову щомісячну доплату.
В Україні пенсіонери після досягнення 70, 75 та 80 років мають право на вікові доплати до пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Розмір таких доплат залежить від віку пенсіонера. Після 70 років передбачена надбавка до 300 гривень, після 75 років — до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень.

Втім, для окремих категорій громадян після 80 років передбачені значно більші виплати. Йдеться про самотніх пенсіонерів, які через стан здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Право на таку доплату мають люди віком від 80 років за наявності медичного висновку, який підтверджує необхідність постійної допомоги. Для оформлення документа сімейний лікар видає направлення на оцінювання стану здоров’я. Найчастіше виплату призначають пенсіонерам із серйозними труднощами у пересуванні або самообслуговуванні.

Розмір цієї надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, тому доплата дорівнює 40% цієї суми — 1 038 гривень щомісяця. Кошти виплачуються додатково до основної пенсії на постійній основі.

Щоб оформити таку допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та медичним висновком про потребу в постійному догляді.

