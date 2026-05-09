  1. В Украине

Пенсия после 80 лет: какие доплаты могут получить украинцы в 2026 году

23:59, 9 мая 2026
Пенсионеры в Украине после 80 лет могут получать не только стандартную возрастную прибавку, но и дополнительную ежемесячную доплату.
В Украине пенсионеры по достижении 70, 75 и 80 лет имеют право на возрастные доплаты к пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Размер таких доплат зависит от возраста пенсионера. После 70 лет предусмотрена надбавка до 300 гривен, после 75 лет – до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен.

Впрочем, для отдельных категорий граждан после 80 лет предусмотрены значительно большие выплаты. Речь идет об одиноких пенсионерах, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Право на такую ​​доплату имеют люди в возрасте от 80 лет при наличии медицинского заключения, подтверждающего необходимость постоянной помощи. Для оформления документа семейный врач выдает направление оценки состояния здоровья. Чаще выплату назначают пенсионерам с серьезными трудностями в передвижении или самообслуживании.

Размер этой надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен, поэтому доплата равна 40% этой суммы — 1038 гривен ежемесячно. Денежные средства выплачиваются дополнительно к основной пенсии на постоянной основе.

Чтобы оформить такую ​​помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, паспортом, идентификационным кодом и медицинским заключением о необходимости постоянного ухода.

