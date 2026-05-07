Які штрафи загрожують пішоходам: правила переходу дороги та відповідальність за порушення

У Малинському районному суді Житомирської області нагадали про правила дорожнього руху для пішоходів, порядок переходу проїзної частини та відповідальність, передбачену за порушення ПДР.

Дотримання правил дорожнього руху є обов’язком не лише водіїв, а й пішоходів, адже від цього залежить безпека всіх учасників дорожнього руху. Українське законодавство встановлює чіткі вимоги щодо переходу проїзної частини та поведінки пішоходів на дорозі, а також передбачає відповідальність за порушення цих правил, нагадали у Малинському районному суді Житомирської області.

Правовий статус пішохода та основні обов’язки

Відповідно до Правил дорожнього руху України, пішохід є учасником дорожнього руху, на якого покладається обов’язок дотримуватись встановлених правил з метою забезпечення власної безпеки та безпеки інших осіб.

Пішоходи зобов’язані:

рухатися тротуарами або пішохідними доріжками;

у разі їх відсутності — узбіччям або краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів;

бути уважними, не створювати небезпеки чи перешкод для руху.

Порядок переходу проїзної частини

Переходити дорогу пішоходи мають право:

по пішохідних переходах (регульованих або нерегульованих);

на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

поза пішохідними переходами — лише у випадку їх відсутності в зоні видимості, за умови відсутності розділювальної смуги та за умови, що це не створює небезпеки.

На регульованих пішохідних переходах пішоходи повинні керуватись сигналами світлофора або регулювальника. Починати рух дозволяється лише на дозволяючий сигнал.

На нерегульованих переходах пішохід має перевагу в русі, однак це право не є абсолютним і супроводжується обов’язком діяти обачно. Перед виходом на проїзну частину пішохід повинен обов’язково переконатися у безпечності переходу, зокрема оцінити відстань до транспортних засобів, їх швидкість та можливість своєчасної зупинки. Вихід на пішохідний перехід без такої оцінки, у тому числі раптове «вибігання» чи «вилітання» на проїзну частину, розцінюється як порушення правил дорожнього руху з боку пішохода.

Категорично забороняється:

раптово виходити або вибігати на проїзну частину, у тому числі на пішохідний перехід;

переходити дорогу перед транспортом, що наближається, без достатньої дистанції;

виходити з-за перешкод, які обмежують оглядовість;

перебувати на проїзній частині без потреби.

Адміністративна відповідальність

Пішоходам варто пам’ятати, що за недотримання правил дорожнього руху законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, за порушення правил переходу дороги чи ігнорування сигналів світлофора може бути накладений штраф у розмірі 255 гривень.

До таких порушень належать:

перехід проїжджої частини у невстановленому місці;

вихід на дорогу безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються;

перехід дороги на заборонений сигнал світлофора;

інші порушення правил дорожнього руху, встановлених для пішоходів.

У випадку, якщо порушення пішоходом правил дорожнього руху спричинило аварійну обстановку, передбачено більш сувору відповідальність — штраф у розмірі 850 гривень або громадські роботи строком від 20 до 40 годин.

Окремо законодавством встановлена відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп’яніння. За таке правопорушення передбачено штраф у сумі 680 гривень.

У разі повторного вчинення аналогічного порушення розмір штрафу також може становити 850 гривень.

Якщо особа вважає постанову про накладення адміністративного стягнення необґрунтованою або незаконною, вона має право оскаржити її в судовому порядку протягом десяти днів з дня отримання постанови.

Зазначається, що судова практика свідчить, що при розгляді справ про адміністративні правопорушення суди враховують:

фактичні обставини переходу;

наявність або відсутність пішохідного переходу;

поведінку пішохода, зокрема чи переконався він у безпечності виходу на проїзну частину;

чи мав місце раптовий вихід на дорогу;

докази.

Наявність пішохідного переходу не звільняє пішохода від обов’язку діяти уважно, оцінювати дорожню обстановку та не створювати небезпеки для руху.

Дотримання правил переходу проїзної частини є ключовим елементом забезпечення безпеки дорожнього руху. Пішохід, користуючись наданими правами, одночасно несе обов’язок діяти розумно та обачно. Нехтування встановленими правилами, зокрема раптовий вихід на пішохідний перехід без оцінки швидкості транспорту, не лише створює ризик для життя та здоров’я, але й тягне за собою юридичну відповідальність.

