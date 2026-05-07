Какие штрафы грозят пешеходам: правила перехода дороги и ответственность за нарушения

В Малинском районном суде Житомирской области напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов, порядке перехода проезжей части и ответственности, предусмотренной за нарушение ПДД.

Соблюдение правил дорожного движения является обязанностью не только водителей, но и пешеходов, поскольку от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Украинское законодательство устанавливает чёткие требования относительно перехода проезжей части и поведения пешеходов на дороге, а также предусматривает ответственность за нарушение этих правил, напомнили в Малинском районном суде Житомирской области.

Правовой статус пешехода и основные обязанности

Согласно Правилам дорожного движения Украины, пешеход является участником дорожного движения, на которого возлагается обязанность соблюдать установленные правила с целью обеспечения собственной безопасности и безопасности других лиц.

Пешеходы обязаны:

двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам;

при их отсутствии — по обочине или краю проезжей части навстречу движению транспортных средств;

быть внимательными, не создавать опасности или препятствий для движения.

Порядок перехода проезжей части

Переходить дорогу пешеходы имеют право:

по пешеходным переходам (регулируемым или нерегулируемым);

на перекрёстках по линиям тротуаров или обочин;

вне пешеходных переходов — только в случае их отсутствия в зоне видимости, при отсутствии разделительной полосы и при условии, что это не создаёт опасности.

На регулируемых пешеходных переходах пешеходы должны руководствоваться сигналами светофора или регулировщика. Начинать движение разрешается только на разрешающий сигнал.

На нерегулируемых переходах пешеход имеет преимущество в движении, однако это право не является абсолютным и сопровождается обязанностью действовать осмотрительно. Перед выходом на проезжую часть пешеход обязан убедиться в безопасности перехода, в частности оценить расстояние до транспортных средств, их скорость и возможность своевременной остановки. Выход на пешеходный переход без такой оценки, в том числе внезапное «выбегание» или «вылетание» на проезжую часть, расценивается как нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода.

Категорически запрещается:

внезапно выходить или выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

переходить дорогу перед приближающимся транспортом без достаточной дистанции;

выходить из-за препятствий, ограничивающих обзор;

находиться на проезжей части без необходимости.

Административная ответственность

Пешеходам следует помнить, что за несоблюдение правил дорожного движения законодательством предусмотрена административная ответственность. В частности, за нарушение правил перехода дороги или игнорирование сигналов светофора может быть наложен штраф в размере 255 гривен.

К таким нарушениям относятся:

переход проезжей части в неустановленном месте;

выход на дорогу непосредственно перед приближающимися транспортными средствами;

переход дороги на запрещающий сигнал светофора;другие нарушения правил дорожного движения, установленных для пешеходов.

В случае, если нарушение пешеходом правил дорожного движения привело к аварийной обстановке, предусмотрена более строгая ответственность — штраф в размере 850 гривен или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Отдельно законодательством установлена ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, находящимися в состоянии алкогольного или иного опьянения. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

В случае повторного совершения аналогичного нарушения размер штрафа также может составлять 850 гривен.

Если лицо считает постановление о наложении административного взыскания необоснованным или незаконным, оно имеет право обжаловать его в судебном порядке в течение десяти дней со дня получения постановления.

Отмечается, что судебная практика свидетельствует о том, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях суды учитывают:

фактические обстоятельства перехода;

наличие или отсутствие пешеходного перехода;

поведение пешехода, в частности, убедился ли он в безопасности выхода на проезжую часть;

имел ли место внезапный выход на дорогу;

доказательства.

Наличие пешеходного перехода не освобождает пешехода от обязанности действовать внимательно, оценивать дорожную обстановку и не создавать опасности для движения.

Соблюдение правил перехода проезжей части является ключевым элементом обеспечения безопасности дорожного движения. Пешеход, пользуясь предоставленными правами, одновременно несёт обязанность действовать разумно и осмотрительно. Пренебрежение установленными правилами, в частности внезапный выход на пешеходный переход без оценки скорости транспорта, не только создаёт риск для жизни и здоровья, но и влечёт за собой юридическую ответственность.

