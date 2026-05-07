У Чорнобильській зоні бізнесмени упродовж шести років вирощували пшеницю та кукурудзу – оголошено підозри

Понад 190 гектарів у зоні відчуження незаконно віддали під агробізнес.

Понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника незаконно використовували для аграрного бізнесу. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Про підозру повідомили підприємцям і колишнім посадовцям, яких слідство вважає причетними до незаконного виведення земель із-під контролю держави.

Йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також ексголів двох сільських рад Поліського району Київської області.

За даними слідства, підозрювані шахрайським шляхом заволоділи правом постійного користування трьома земельними ділянками у Чорнобильській зоні.

Це землі у Вишгородському районі, які є радіаційно небезпечними та з 2016 року входять до складу Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника.

Слідство встановило, що схема реалізовувалася на підставі фіктивного рішення Поліської районної ради, якого фактично не існувало. Підроблений документ використали для зміни статусу земель — ділянки незаконно перевели у комунальну власність, а право постійного користування оформили на приватне підприємство.

За даними правоохоронців, упродовж 2020-2025 років ці території використовували як звичайні сільськогосподарські угіддя.

Без спеціальних дозволів на землях вирощували пшеницю та кукурудзу, що, як зазначається, могло створювати ризики для життя і здоров’я людей.

Підозрюваним інкримінують використання завідомо підробленого документа та шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

До суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також прокурори звернулися до Господарського суду Київської області з позовом про повернення земель у державну власність. Зазначається, що підставою для звернення стало те, що уповноважені органи державної влади не вжили ефективних заходів для захисту інтересів держави та повернення радіаційно забруднених земель.

Суд уже відкрив провадження у справі.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

