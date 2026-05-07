  1. В Україні

У Чорнобильській зоні бізнесмени упродовж шести років вирощували пшеницю та кукурудзу – оголошено підозри

18:58, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Понад 190 гектарів у зоні відчуження незаконно віддали під агробізнес.
У Чорнобильській зоні бізнесмени упродовж шести років вирощували пшеницю та кукурудзу – оголошено підозри
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника незаконно використовували для аграрного бізнесу. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про підозру повідомили підприємцям і колишнім посадовцям, яких слідство вважає причетними до незаконного виведення земель із-під контролю держави.

Йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також ексголів двох сільських рад Поліського району Київської області.

За даними слідства, підозрювані шахрайським шляхом заволоділи правом постійного користування трьома земельними ділянками у Чорнобильській зоні.

Це землі у Вишгородському районі, які є радіаційно небезпечними та з 2016 року входять до складу Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника.

Слідство встановило, що схема реалізовувалася на підставі фіктивного рішення Поліської районної ради, якого фактично не існувало. Підроблений документ використали для зміни статусу земель — ділянки незаконно перевели у комунальну власність, а право постійного користування оформили на приватне підприємство.

За даними правоохоронців, упродовж 2020-2025 років ці території використовували як звичайні сільськогосподарські угіддя.

Без спеціальних дозволів на землях вирощували пшеницю та кукурудзу, що, як зазначається, могло створювати ризики для життя і здоров’я людей.

Підозрюваним інкримінують використання завідомо підробленого документа та шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

До суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також прокурори звернулися до Господарського суду Київської області з позовом про повернення земель у державну власність. Зазначається, що підставою для звернення стало те, що уповноважені органи державної влади не вжили ефективних заходів для захисту інтересів держави та повернення радіаційно забруднених земель.

Суд уже відкрив провадження у справі.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура підозрюваний офіс генерального прокурора Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]