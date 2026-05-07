В Чернобыльской зоне бизнесмены на протяжении шести лет выращивали пшеницу и кукурузу – объявлены подозрения

Более 190 гектаров земель Чернобыльского радиационно-экологического заповедника незаконно использовали для аграрного бизнеса. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

О подозрении сообщили предпринимателям и бывшим чиновникам, которых следствие считает причастными к незаконному выводу земель из-под контроля государства.

Речь идет о бывшем директоре и владельце частного предприятия, а также экс-главах двух сельских советов Полесского района Киевской области.

По данным следствия, подозреваемые мошенническим путем завладели правом постоянного пользования тремя земельными участками в Чернобыльской зоне.

Это земли в Вышгородском районе, которые являются радиационно опасными и с 2016 года входят в состав Чернобыльского радиационно-экологического заповедника.

Следствие установило, что схема реализовывалась на основании фиктивного решения Полесского районного совета, которого фактически не существовало. Поддельный документ использовали для изменения статуса земель — участки незаконно перевели в коммунальную собственность, а право постоянного пользования оформили на частное предприятие.

По данным правоохранителей, в течение 2020–2025 годов эти территории использовались как обычные сельскохозяйственные угодья.

Без специальных разрешений на этих землях выращивали пшеницу и кукурузу, что, как отмечается, могло создавать угрозу для жизни и здоровья людей.

Подозреваемым инкриминируют использование заведомо поддельного документа и мошенничество в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киевской области с иском о возвращении земель в государственную собственность. Отмечается, что основанием для обращения стало то, что уполномоченные органы государственной власти не приняли эффективных мер для защиты интересов государства и возвращения радиационно загрязненных земель.

Суд уже открыл производство по делу.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

