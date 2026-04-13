  1. В Украине

В Чернобыльской зоне частная компания более 5 лет выращивала пшеницу и кукурузу

18:24, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Земли в Вышгородском районе, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, более пяти лет использовались для выращивания сельскохозяйственных культур без разрешения.
В Чернобыльской зоне частная компания более 5 лет выращивала пшеницу и кукурузу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора обратилась в хозяйственный суд Киевской области с иском о возвращении государству трех земельных участков общей площадью более 190 гектаров в Вышгородском районе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в ОГП, речь идет о территориях, расположенных в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. По данным следствия, эти земли находились в пользовании государственного органа, отвечающего за управление зоной отчуждения, однако государственные регистраторы незаконно изменили их статус и перевели в коммунальную собственность.

После этого право пользования участками безосновательно оформили на частную компанию. С 2020 года эти территории используются для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы, без специального разрешения, что представляет риск для жизни и здоровья людей.

Следствие установило, что основанием для регистрационных действий стало решение Полесского районного совета, которого фактически не существует. Также были использованы государственные акты на землю, выданные бывшему коллективному предприятию «Свитанок», которое находится в процессе прекращения деятельности и не имеет правопреемников.

В прокуратуре отмечают, что собранные доказательства, в частности заключения экспертиз, подтверждают изложенные обстоятельства. Суд возбудил дело и назначил подготовительное заседание. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура земля Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]