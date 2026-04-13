В Чернобыльской зоне частная компания более 5 лет выращивала пшеницу и кукурузу

Земли в Вышгородском районе, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, более пяти лет использовались для выращивания сельскохозяйственных культур без разрешения.

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора обратилась в хозяйственный суд Киевской области с иском о возвращении государству трех земельных участков общей площадью более 190 гектаров в Вышгородском районе.

Как сообщили в ОГП, речь идет о территориях, расположенных в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. По данным следствия, эти земли находились в пользовании государственного органа, отвечающего за управление зоной отчуждения, однако государственные регистраторы незаконно изменили их статус и перевели в коммунальную собственность.

После этого право пользования участками безосновательно оформили на частную компанию. С 2020 года эти территории используются для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы, без специального разрешения, что представляет риск для жизни и здоровья людей.

Следствие установило, что основанием для регистрационных действий стало решение Полесского районного совета, которого фактически не существует. Также были использованы государственные акты на землю, выданные бывшему коллективному предприятию «Свитанок», которое находится в процессе прекращения деятельности и не имеет правопреемников.

В прокуратуре отмечают, что собранные доказательства, в частности заключения экспертиз, подтверждают изложенные обстоятельства. Суд возбудил дело и назначил подготовительное заседание. Расследование продолжается.

