У Чорнобильській зоні приватна компанія більше 5 років вирощувала пшеницю та кукурудзу

18:24, 13 квітня 2026
Землі у Вишгородському районі, що постраждали від аварії на ЧАЕС, понад п’ять років використовували для вирощування сільгоспкультур без дозволу.
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора звернулася до господарського суду Київської області з позовом про повернення державі трьох земельних ділянок загальною площею понад 190 гектарів у Вишгородському районі.

Як повідомили в ОГП, йдеться про території, розташовані в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За даними слідства, ці землі перебували у користуванні державного органу, що відповідає за управління зоною відчуження, однак державні реєстратори незаконно змінили їхній статус і перевели у комунальну власність.

Після цього право користування ділянками безпідставно оформили на приватну компанію. З 2020 року ці території використовуються для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи, без спеціального дозволу, що становить ризик для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для реєстраційних дій стало рішення Поліської районної ради, якого фактично не існує. Також були використані державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству «Світанок», яке перебуває у процесі припинення і не має правонаступників.

У прокуратурі зазначають, що зібрані докази, зокрема висновки експертиз, підтверджують викладені обставини. Суд відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання. Слідство триває.

