  1. В Україні

ФОПи після закриття бізнесу залишаються з податковими обов’язками: можна отримати штраф та перевірку від ДПС

12:58, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Помилки на цьому етапі можуть призвести до донарахувань, штрафів або перевірок.
ФОПи після закриття бізнесу залишаються з податковими обов’язками: можна отримати штраф та перевірку від ДПС
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ДПС зазначили, що внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення підприємницької діяльності фізичної особи не звільняє її від податкових обов’язків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що закон встановлює чіткий порядок подання останньої звітності та проведення остаточних розрахунків із бюджетом. Помилки на цьому етапі можуть призвести до донарахувань, штрафів або перевірок.

Норма Податкового кодексу України передбачає різні строки ліквідаційної звітності залежно від системи оподаткування.

ФОП на загальній системі подає декларацію про майновий стан і доходи протягом 20 календарних днів після завершення місяця припинення.

Для платників єдиного податку останній звіт подається протягом 40 календарних днів після завершення кварталу, у якому відбулося припинення.

У кожному випадку в декларації обов’язково зазначається позначка про ліквідацію.

Практично це означає, що податкові зобов’язання не припиняються автоматично разом із державною реєстрацією.

Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір сплачуються протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Окремо необхідно подати відомості щодо нарахованого єдиного внеску у складі ліквідаційної звітності та сплатити його у визначені строки.

Важливо враховувати, що припинення підприємницької діяльності є підставою для проведення позапланової документальної перевірки. Крім того, фізична особа продовжує відповідати за податковими боргами, які виникли під час здійснення діяльності. Первинні документи необхідно зберігати не менше 1825 днів після припинення.

Таким чином, у податковій службі наголошують, що державна реєстрація припинення ФОП не завершує податкові процедури, а коректне подання ліквідаційної звітності та своєчасні розрахунки з бюджетом є ключовою умовою закриття бізнесу без фінансових наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]