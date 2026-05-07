ФОПи після закриття бізнесу залишаються з податковими обов’язками: можна отримати штраф та перевірку від ДПС

Помилки на цьому етапі можуть призвести до донарахувань, штрафів або перевірок.

Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ДПС зазначили, що внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення підприємницької діяльності фізичної особи не звільняє її від податкових обов’язків.

У відомстві зазначають, що закон встановлює чіткий порядок подання останньої звітності та проведення остаточних розрахунків із бюджетом. Помилки на цьому етапі можуть призвести до донарахувань, штрафів або перевірок.

Норма Податкового кодексу України передбачає різні строки ліквідаційної звітності залежно від системи оподаткування.

ФОП на загальній системі подає декларацію про майновий стан і доходи протягом 20 календарних днів після завершення місяця припинення.

Для платників єдиного податку останній звіт подається протягом 40 календарних днів після завершення кварталу, у якому відбулося припинення.

У кожному випадку в декларації обов’язково зазначається позначка про ліквідацію.

Практично це означає, що податкові зобов’язання не припиняються автоматично разом із державною реєстрацією.

Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір сплачуються протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Окремо необхідно подати відомості щодо нарахованого єдиного внеску у складі ліквідаційної звітності та сплатити його у визначені строки.

Важливо враховувати, що припинення підприємницької діяльності є підставою для проведення позапланової документальної перевірки. Крім того, фізична особа продовжує відповідати за податковими боргами, які виникли під час здійснення діяльності. Первинні документи необхідно зберігати не менше 1825 днів після припинення.

Таким чином, у податковій службі наголошують, що державна реєстрація припинення ФОП не завершує податкові процедури, а коректне подання ліквідаційної звітності та своєчасні розрахунки з бюджетом є ключовою умовою закриття бізнесу без фінансових наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.