  1. В Украине

ФЛП после закрытия бизнеса остаются с налоговыми обязательствами: можно получить штраф и проверку от ГНС

12:58, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ошибки на этом этапе могут привести к доначислениям, штрафам или проверкам.
ФЛП после закрытия бизнеса остаются с налоговыми обязательствами: можно получить штраф и проверку от ГНС
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГНС отметили, что внесение записи в Единый государственный реестр о прекращении предпринимательской деятельности физического лица не освобождает его от налоговых обязательств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что закон устанавливает четкий порядок подачи последней отчетности и проведения окончательных расчетов с бюджетом. Ошибки на этом этапе могут привести к доначислениям, штрафам или проверкам.

Норма Налогового кодекса Украины предусматривает различные сроки ликвидационной отчетности в зависимости от системы налогообложения.

ФЛП на общей системе подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в течение 20 календарных дней после завершения месяца прекращения.

Для плательщиков единого налога последний отчет подается в течение 40 календарных дней после завершения квартала, в котором произошло прекращение.

В каждом случае в декларации обязательно указывается отметка о ликвидации.

Практически это означает, что налоговые обязательства не прекращаются автоматически вместе с государственной регистрацией.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор уплачиваются в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации. Отдельно необходимо подать сведения о начисленном едином взносе в составе ликвидационной отчетности и уплатить его в установленные сроки.

Важно учитывать, что прекращение предпринимательской деятельности является основанием для проведения внеплановой документальной проверки. Кроме того, физическое лицо продолжает отвечать по налоговым долгам, которые возникли в период осуществления деятельности. Первичные документы необходимо хранить не менее 1825 дней после прекращения.

Таким образом, в налоговой службе подчеркивают, что государственная регистрация прекращения ФЛП не завершает налоговые процедуры, а корректная подача ликвидационной отчетности и своевременные расчеты с бюджетом являются ключевым условием закрытия бизнеса без финансовых последствий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы ФЛП ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Споры с ТЦК онлайн: можно ли обжаловать действия дистанционно в 2026 году

Обжаловать действия ТЦК дистанционно возможно, однако электронное обращение в суд требует соблюдения процессуальных правил.

Развод в Украине возможен даже без согласия одного из супругов — как работает процедура через суд и ЗАГС

Развод в Украине возможен даже без согласия одного из супругов — закон предусматривает механизмы, которые позволяют расторгнуть брак независимо от позиции второй стороны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]