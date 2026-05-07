ФЛП после закрытия бизнеса остаются с налоговыми обязательствами: можно получить штраф и проверку от ГНС

Ошибки на этом этапе могут привести к доначислениям, штрафам или проверкам.

Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГНС отметили, что внесение записи в Единый государственный реестр о прекращении предпринимательской деятельности физического лица не освобождает его от налоговых обязательств.

В ведомстве отмечают, что закон устанавливает четкий порядок подачи последней отчетности и проведения окончательных расчетов с бюджетом. Ошибки на этом этапе могут привести к доначислениям, штрафам или проверкам.

Норма Налогового кодекса Украины предусматривает различные сроки ликвидационной отчетности в зависимости от системы налогообложения.

ФЛП на общей системе подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в течение 20 календарных дней после завершения месяца прекращения.

Для плательщиков единого налога последний отчет подается в течение 40 календарных дней после завершения квартала, в котором произошло прекращение.

В каждом случае в декларации обязательно указывается отметка о ликвидации.

Практически это означает, что налоговые обязательства не прекращаются автоматически вместе с государственной регистрацией.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор уплачиваются в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации. Отдельно необходимо подать сведения о начисленном едином взносе в составе ликвидационной отчетности и уплатить его в установленные сроки.

Важно учитывать, что прекращение предпринимательской деятельности является основанием для проведения внеплановой документальной проверки. Кроме того, физическое лицо продолжает отвечать по налоговым долгам, которые возникли в период осуществления деятельности. Первичные документы необходимо хранить не менее 1825 дней после прекращения.

Таким образом, в налоговой службе подчеркивают, что государственная регистрация прекращения ФЛП не завершает налоговые процедуры, а корректная подача ликвидационной отчетности и своевременные расчеты с бюджетом являются ключевым условием закрытия бизнеса без финансовых последствий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.