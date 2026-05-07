В Україні готуватимуть більше фахівців із безбар’єрності: до програми долучився Луцький НТУ

фото: Луцький національний технічний університет

Мінрозвитку збільшує кількість університетів, де готуватимуть фахівців із безбар’єрності. До програми приєднався Луцький національний технічний університет, тож тепер таких спеціалістів навчатимуть у 12 вишах України.

Після навчання учасники отримуватимуть сертифікати, а самі програми спрямовані на підготовку фахівців, які займатимуться оцінкою доступності та модернізацією будівель і громадських просторів.

У Мінрозвитку наголошують: громади потребують більше спеціалістів із сучасними знаннями у сфері безбар’єрності, адже попит на такі компетенції постійно зростає.

Наразі підготовку фахівців забезпечуватимуть 12 університетів:

Національний університет «Львівська політехніка»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Черкаський державний технологічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Національний університет «Запорізька політехніка»

Сумський національний аграрний університет

Національний університет «Київський авіаційний інститут»

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Луцький національний технічний університет

Раніше Мінрозвитку затвердило Типову освітню програму підвищення кваліфікації «Фахівець із безбар’єрності», яка стала основою для запуску підготовки у закладах вищої освіти з 2026 року. Програму розроблено у співпраці з профільними університетами та узгоджено з Міністерством освіти і науки України.

Документ визначає єдині стандарти навчання, водночас дозволяє університетам адаптувати програми під власні освітні підходи.

Мета програми — збільшити кількість фахівців, які зможуть професійно оцінювати доступність різних типів будівель і просторів та впроваджувати рішення безбар’єрності на різних типах об’єктів.

Навчання триватиме щонайменше 60 академічних годин і включатиме теорію та практику. Учасники вивчатимуть законодавство, міжнародний досвід у сфері безбар’єрності, обстежуватимуть об’єкти та навчатимуться готувати рекомендації для підвищення доступності будівель і громадських просторів.

Пройти курс зможуть фахівці з дипломом бакалавра за спеціальностями «Архітектура та містобудування» або «Будівництво та цивільна інженерія». Після завершення навчання вони зможуть оцінювати рівень безбар’єрності та впроваджувати рішення для створення доступного середовища для всіх людей.

