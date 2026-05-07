В Украине будут готовить больше специалистов по безбарьерности: к программе присоединился Луцкий НТУ
Минразвития увеличивает количество университетов, где будут готовить специалистов по безбарьерности. К программе присоединился Луцкий национальный технический университет, поэтому теперь таких специалистов будут обучать в 12 вузах Украины.
После обучения участники будут получать сертификаты, а сами программы направлены на подготовку специалистов, которые будут заниматься оценкой доступности и модернизацией зданий и общественных пространств.
В Минразвития подчёркивают: громадам требуется больше специалистов с современными знаниями в сфере безбарьерности, поскольку спрос на такие компетенции постоянно растёт.
Сейчас подготовку специалистов будут обеспечивать 12 университетов:
- Национальный университет «Львовская политехника»
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
- Национальный университет «Черниговская политехника»
- Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
- Черкасский государственный технологический университет
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
- Национальный университет «Запорожская политехника»
- Сумской национальный аграрный университет
- Национальный университет «Киевский авиационный институт»
- Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
- Луцкий национальный технический университет
Ранее Минразвития утвердило Типовую образовательную программу повышения квалификации «Специалист по безбарьерности», которая стала основой для запуска подготовки в учреждениях высшего образования с 2026 года. Программа разработана в сотрудничестве с профильными университетами и согласована с Министерством образования и науки Украины.
Документ определяет единые стандарты обучения, одновременно позволяя университетам адаптировать программы под собственные образовательные подходы.
Цель программы — увеличить количество специалистов, которые смогут профессионально оценивать доступность различных типов зданий и пространств, а также внедрять решения по безбарьерности на разных объектах.
Обучение будет длиться не менее 60 академических часов и включать теорию и практику. Участники будут изучать законодательство, международный опыт в сфере безбарьерности, обследовать объекты и учиться готовить рекомендации по повышению доступности зданий и общественных пространств.
Пройти курс смогут специалисты с дипломом бакалавра по специальностям «Архитектура и градостроительство» или «Строительство и гражданская инженерия». После завершения обучения они смогут оценивать уровень безбарьерности и внедрять решения для создания доступной среды для всех людей.
