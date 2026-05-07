В Украине будут готовить больше специалистов по безбарьерности: к программе присоединился Луцкий НТУ

13:52, 7 мая 2026
Минразвития увеличивает количество университетов, где будут готовить специалистов по безбарьерности. К программе присоединился Луцкий национальный технический университет, поэтому теперь таких специалистов будут обучать в 12 вузах Украины.

После обучения участники будут получать сертификаты, а сами программы направлены на подготовку специалистов, которые будут заниматься оценкой доступности и модернизацией зданий и общественных пространств.

В Минразвития подчёркивают: громадам требуется больше специалистов с современными знаниями в сфере безбарьерности, поскольку спрос на такие компетенции постоянно растёт.

Сейчас подготовку специалистов будут обеспечивать 12 университетов:

  1. Национальный университет «Львовская политехника»
  2. Киевский национальный университет строительства и архитектуры
  3. Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
  4. Национальный университет «Черниговская политехника»
  5. Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
  6. Черкасский государственный технологический университет
  7. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
  8. Национальный университет «Запорожская политехника»
  9. Сумской национальный аграрный университет
  10. Национальный университет «Киевский авиационный институт»
  11. Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
  12. Луцкий национальный технический университет

Ранее Минразвития утвердило Типовую образовательную программу повышения квалификации «Специалист по безбарьерности», которая стала основой для запуска подготовки в учреждениях высшего образования с 2026 года. Программа разработана в сотрудничестве с профильными университетами и согласована с Министерством образования и науки Украины.

Документ определяет единые стандарты обучения, одновременно позволяя университетам адаптировать программы под собственные образовательные подходы.

Цель программы — увеличить количество специалистов, которые смогут профессионально оценивать доступность различных типов зданий и пространств, а также внедрять решения по безбарьерности на разных объектах.

Обучение будет длиться не менее 60 академических часов и включать теорию и практику. Участники будут изучать законодательство, международный опыт в сфере безбарьерности, обследовать объекты и учиться готовить рекомендации по повышению доступности зданий и общественных пространств.

Пройти курс смогут специалисты с дипломом бакалавра по специальностям «Архитектура и градостроительство» или «Строительство и гражданская инженерия». После завершения обучения они смогут оценивать уровень безбарьерности и внедрять решения для создания доступной среды для всех людей.

