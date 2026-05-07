Коли іграшка в шоколаді може бути небезпечною – що необхідно перевірити на упаковці дитячих солодощів

Іграшки в упаковках із харчовими продуктами мають відповідати вимогам безпечності та містити попередження для споживачів.

Держпродспоживслужба нагадала про вимоги безпечності до іграшок, які містяться всередині упаковок із солодощами та іншими харчовими продуктами. У відомстві зазначили, що іграшка всередині упаковки робить товар ще привабливішим. Водночас дорослі мають звертати увагу на безпечність таких виробів.

Які вимоги діють в Україні

Вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України визначені Технічним регламентом безпечності іграшок, затвердженим постановою уряду №151 від 28 лютого 2018 року.

Документ розроблено з урахуванням Директиви 2009/48 Європейського парламенту та Ради щодо безпечності іграшок.

Вимоги до маркування

У Держпродспоживслужбі пояснили, що виробник або його уповноважений представник, наносячи знак відповідності технічним регламентам, підтверджує відповідність продукції встановленим вимогам.

Попередження, які можуть впливати на рішення споживача щодо купівлі, зокрема інформація про вік користувачів, мають бути чітко видимими ще до придбання товару, у тому числі під час онлайн-торгівлі.

Також виробники повинні наносити на продукцію чіткі, розбірливі та зрозумілі попередження.

Які іграшки заборонені

Іграшки, розміщені всередині харчових продуктів, повинні мати окреме пакування такого розміру, щоб унеможливити їх ковтання або вдихання.

Водночас забороняються іграшки, які прикріплені до харчового продукту таким чином, що для доступу до них необхідно спочатку спожити продукт.

Такі товари мають містити попередження: «Усередині іграшка. Рекомендується нагляд дорослої особи».

У Держпродспоживслужбі закликали батьків уважно ставитися до вибору солодощів та іграшок для дітей, звертати увагу на маркування та не купувати такі товари у непризначених для цього місцях.

