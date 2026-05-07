Когда игрушка в шоколаде может быть опасной – что необходимо проверить на упаковке детских сладостей

Игрушки в упаковках с пищевыми продуктами должны соответствовать требованиям безопасности и содержать предупреждения для потребителей.

Госпродпотребслужба напомнила о требованиях безопасности к игрушкам, которые находятся внутри упаковок со сладостями и другими пищевыми продуктами. В ведомстве отметили, что игрушка внутри упаковки делает товар еще более привлекательным. В то же время взрослые должны обращать внимание на безопасность таких изделий.

Какие требования действуют в Украине

Требования к безопасности игрушек и их обороту на территории Украины определены Техническим регламентом безопасности игрушек, утвержденным постановлением правительства №151 от 28 февраля 2018 года.

Документ разработан с учетом Директивы 2009/48 Европейского парламента и Совета о безопасности игрушек.

Требования к маркировке

В Госпродпотребслужбе пояснили, что производитель или его уполномоченный представитель, нанося знак соответствия техническим регламентам, подтверждает соответствие продукции установленным требованиям.

Предупреждения, которые могут повлиять на решение потребителя о покупке, в частности информация о возрасте пользователей, должны быть четко видны еще до приобретения товара, в том числе при онлайн-торговле.

Также производители должны наносить на продукцию четкие, разборчивые и понятные предупреждения.

Какие игрушки запрещены

Игрушки, помещенные внутри пищевых продуктов, должны иметь отдельную упаковку такого размера, чтобы исключить возможность их проглатывания или вдыхания.

В то же время запрещаются игрушки, прикрепленные к пищевому продукту таким образом, что для доступа к ним необходимо сначала съесть продукт.

Такие товары должны содержать предупреждение: «Внутри игрушка. Рекомендуется присмотр взрослого».

В Госпродпотребслужбе призвали родителей внимательно относиться к выбору сладостей и игрушек для детей, обращать внимание на маркировку и не покупать такие товары в непредназначенных для этого местах.

