  1. В Украине
  2. / Общество

Когда игрушка в шоколаде может быть опасной – что необходимо проверить на упаковке детских сладостей

21:49, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Игрушки в упаковках с пищевыми продуктами должны соответствовать требованиям безопасности и содержать предупреждения для потребителей.
Когда игрушка в шоколаде может быть опасной – что необходимо проверить на упаковке детских сладостей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госпродпотребслужба напомнила о требованиях безопасности к игрушкам, которые находятся внутри упаковок со сладостями и другими пищевыми продуктами. В ведомстве отметили, что игрушка внутри упаковки делает товар еще более привлекательным. В то же время взрослые должны обращать внимание на безопасность таких изделий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие требования действуют в Украине

Требования к безопасности игрушек и их обороту на территории Украины определены Техническим регламентом безопасности игрушек, утвержденным постановлением правительства №151 от 28 февраля 2018 года.

Документ разработан с учетом Директивы 2009/48 Европейского парламента и Совета о безопасности игрушек.

Требования к маркировке

В Госпродпотребслужбе пояснили, что производитель или его уполномоченный представитель, нанося знак соответствия техническим регламентам, подтверждает соответствие продукции установленным требованиям.

Предупреждения, которые могут повлиять на решение потребителя о покупке, в частности информация о возрасте пользователей, должны быть четко видны еще до приобретения товара, в том числе при онлайн-торговле.

Также производители должны наносить на продукцию четкие, разборчивые и понятные предупреждения.

Какие игрушки запрещены

Игрушки, помещенные внутри пищевых продуктов, должны иметь отдельную упаковку такого размера, чтобы исключить возможность их проглатывания или вдыхания.

В то же время запрещаются игрушки, прикрепленные к пищевому продукту таким образом, что для доступа к ним необходимо сначала съесть продукт.

Такие товары должны содержать предупреждение: «Внутри игрушка. Рекомендуется присмотр взрослого».

В Госпродпотребслужбе призвали родителей внимательно относиться к выбору сладостей и игрушек для детей, обращать внимание на маркировку и не покупать такие товары в непредназначенных для этого местах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Госпродпотребслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комиссия маркетплейса — больше не нарушение: разъяснение Минфина

Министерство финансов подтвердило, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]